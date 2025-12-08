ÀÐÀî¤ÇÎµ´¬¾õ¤Î±À¤ä¥¢¥é¥ì¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÏÂçÀã¤Ë·Ù²ü¡Ä»¥ËÚ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥×¥«¡¼¤È¾èÍÑ¼Ö¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤ÇÃËÀ»àË´
8Æü¡¢ÀÐÀî¡¦ÀîËÌÄ®¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¬¸ü¤¤¹õ¤¤±À¤«¤é²¼¤Ë±ä¤Ó¤ëÎµ´¬¾õ¤Î±À¡£
¥«¥á¥é¤ò±¦¤Ë¸þ¤±¤¿Àè¤Ç¤â¡¢ÊÌ¤Î±²¾õ¤Î±À¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¤ÏÎóÅç¤ÇÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¡£
¶âÂô»ÔÆâ¤Ç¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢É¹¤ÎÎ³¡¦¤¢¤é¤ì¤Ç¤¹¡£
Ä«¤«¤éÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Íë³ÎÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¶õÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ä¤¢¤é¤ì¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢8Æü¤«¤éÂçÀã¤Ø¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°11»þ²á¤®¤ÎËÌ³¤Æ»¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀã·Ê¿§¤Ë°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÂçÄÌ¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅã¤â¤«¤¹¤à¤Û¤É¤ÎÂçÎ³¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥×¥«¡¼¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢µßµÞÂâ¤¬60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤òµß½õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£