Ì¤²ó¼ý°Æ·ï¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×ºÇ½ª²ó¡¢ÄÇÌ¾¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤¬¥Û¡¼¥×¤Î¡Ö±£¤·»Ò¡×½êÍ¤·¤Æ¤ëÀâ¡¡µ³¼êº´ÌÚÎ´ÆóÏº¤ÇµÆ²Ö¾Þ¢ªÂ©»Ò¤Î£³´§ÁË»ß¢ªÍÇÏ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤ÎÍ½ÁÛ¡¡»³²¦¤Ë¡ÖÂç¿Í¤²¤Ê¤¤ÁêÃÌ¡×¤¬ÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ
¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï¼ç±é¤Î£Ô£Â£Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ï¼¡²ó£±£´Æü¤¬ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£·Æü¤ÎÂè£¹ÏÃ¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ÎÍîÇÏ¡¢¸Î¾ã¤Ë¼ºÌÀ´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Èµ³¼êÌîºêæÆÊ¿¡Ê»Ô¸¶¾¢¸ç¡Ë¤¬Éü³è¡££Ç£±Ì¤¾¡Íø¤«¤é£µºÐ¥¤¥ä¡¼¤ÎÍÇÏµÇ°¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·ÍÎÏÇÏ¼ç¡¦ÄÇÌ¾Á±¹°¡ÊÂôÂ¼°ì¼ù¡Ë¤ÎÂ©»ÒÄÇÌ¾Å¸Ç·¡ÊÃæÀîÂç»Ö¡Ë¤¬ÇÏ¼ç¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¡¢£³ºÐÇÏ¥½¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç»©·î¾Þ¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¡£µÆ²Ö¾Þ¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÌµÇÔ¤Ç¤Î£³´§¡õÍÇÏµÇ°À©ÇÆ¤ò¾È½à¤ËÆþ¤ì¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇºÇ½ªÈ×¡¢ÉãÄÇÌ¾Á±¹°¤È¡¢¥½¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Î¼çÀï¤ò¹ß¤í¤µ¤ì¤¿µ³¼êº´ÌÚÎ´ÆóÏº¡Ê¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ë°ú¤²¼¤¬¤é¤Ê¤¤ºîÀï¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¡£
¡¡Á°¡¹²ó¤ÎÂè£·ÏÃ¡£ÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¥í¥¤¥ä¥ëÁí¿ã»³²¦¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ÎÉÂ¼¼¤òË¬¤ì¤¿ÄÇÌ¾Á±¹°¤¬¡¢Â©»Ò¤ÎÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÈôÌö¤ò´ê¤¦¤â¡Ö´ÊÃ±¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»³²¦¹ÌÂ¤¤Ë¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤´ÁêÃÌ¤¬¡£»ä¤Ï¤Þ¤ÀÂç¿Í¤²¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡×¤ÈÉõÅû¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢ÉÔ²º¤Ê£Â£Ç£Í¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄÇÌ¾Á±¹°¤ÎÁêÃÌÆâÍÆ¤¬¡¢¸½¾õ¤âÌ¤²ó¼ý¤Î¤Þ¤Þ¡£ºÇ½ª²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»³²¦¹ÌÂ¤¤¬½êÍ¤·¡¢Â©»ÒÃæ¾ò¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤¬ÁêÂ³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÉã¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤Î¼ïÉÕ¤±¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â©»ÒÄÇÌ¾Å¸Ç·¤¬³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤ëµÆ²Ö¾Þ¤Ë¡¢£³ºÐ¤¢¤¬¤êÇÏ¤È¤·¤ÆÉãÄÇÌ¾Á±¹°¤¬¥Û¡¼¥×¤Î»Ò¤È°È¾åº´ÌÚÎ´ÆóÏº¤òÍÊ¤·¤Æ»²Àï¤·¤Æ¤¤ÆÍ¥¾¡¢ªÍÇÏ¤Ï¥½¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¢·»¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤ÎÂç·ãÀï¤È¤Ê¤ë¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£