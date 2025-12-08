¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¡×¤¬¡¢ÁÏÎ©30¼þÇ¯µ­Ç°¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£

¡¡»öÌ³½ê¤ÏÀè·î1Æü¤ËÁÏÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢¾¾ºäÅíÍû¡¢¿ûÅÄ¾­Úö¤é¤¬½êÂ°¡£º£²ó¤Î¼þÇ¯¥°¥Ã¥º¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè½é¤á¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£

¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢¿ûÅÄ¾­Úö¡¢Çë¸¶Íøµ×¡¢Ë­ÅÄÍµÂç¤Î4¿Í¡£³Æ¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËTopCoat½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È4Ì¾¤¬ÉÁ¤­²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8ÆüÀµ¸á¤è¤êTopCoat¡¡Online¡¡shop¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£

¡¡¥°¥Ã¥º¤ÏÃæÂ¼¤¬¡Ö¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤­¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¡¢¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¸½¾ì¥Ð¥Ã¥°¡×¡¢Çë¸¶Íøµ×¤ÈË­ÅÄÍµÂç¤Ï¡Ö¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤­¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡