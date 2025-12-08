¤³¤Î¤Þ¤ÞÅßÌ²¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ªÌÔ½Ã¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡¢ÂçÈ¿·â¤Î¸ý²ÐÀÚ¤ë¤«¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢12·î8Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¸Ä¿Í38°Ì¡¢¢¥294.5¤ÈÉÔ¿¶¤ÎBEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3°Ì¤È¹¥Ä´¤ÎÃæ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÂçÈ¿·â¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë°ìÌë¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌ²¤ì¤ëÌÔ½Ã¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡¢Éü³è¤«¡ª¡©
¡¡ÎëÌÚÂç²ð¤È¤¤¤¨¤ÐÄ¶¹¶·âÅª¤ÊËã¿ý¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ï¹Í¤¨¤¹¤®¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç½ªÎ»¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿2Ç¯ÌÜ¤Ï³ÆÃå½ç¤Î²ó¿ô¤Ï1Ç¯ÌÜ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¯µ¤¤òÊÝ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¥×¥é¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£´ü¤Ï12Àï¤·¤Æ¥È¥Ã¥×1²ó¡¢È¾¿ô¤¬¥é¥¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È3¿Í¤¬¥×¥é¥¹¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢º£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä¾¶á4¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¡¢Á´¤Æ3¥±¥¿¥×¥é¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤â¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤³¤½¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥é¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¢¥76.9¤È¿ð¸¶¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«´·¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ï¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Îµ¤»ý¤Á¤âÏÂ¤Þ¤»¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¡Íø¤Î¾Ð´é¤³¤½¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë¡£
¡¡¶ìÀïÃæ¤Î2¿Í¤ò¤µ¤é¤ËÃ¡¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥Ä´¤Î2¿Í¡£KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¶È¤â¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¸Ä¿Í9°Ì¡¢¡Ü134.5¤È¾å¡¹¤ÎÀ®ÀÓ¡£EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤È¡È2¶¯¡É¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢´ÆÆÄ¼«¤éÉé¤±¤¸¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÂÇ¤Á¶Ú¤À¤±¤Ë¡¢¹¥Ä´¤Ê»þ¤ÏÆÃ¤ËÊÑ²½¤»¤ºÁÇÄ¾¤ËÂÇ¤Á¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°9°Ì¤ËÄÀ¤àEARTH JETS¤À¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¾õ¶·¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í2°Ì¤Î¡Ü251.8¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤°ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¥ê¡¼¥°5°Ì¤Ç¤â3¥±¥¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤±¤Ë¡¢ÀÐ°æ¤ÎÊ³Æ®¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÕÅ¾¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÆÍÇË¤ÎÆ»¤Ï³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú12·î8ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í2°Ì¡¡¡Ü251.8
KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦ÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í9°Ì¡¡¡Ü134.5
BEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í38°Ì¡¡¢¥294.5
U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í28°Ì¡¡¢¥76.9
¡Ú12·î5Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü620.2¡Ê56/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü551.0¡Ê56/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü91.4¡Ê56/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥37.7¡Ê54/120¡Ë
5°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥110.3¡Ê56/120¡Ë
6°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥111.7¡Ê58/120¡Ë
7°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥135.0¡Ê56/120¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥154.2¡Ê58/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥222.1¡Ê56/120¡Ë
10°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥491.6¡Ê54/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë