ÅÔÆâ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡È10±ßº×¤ê¡É¡ª¤â¤ä¤·¡¢¥µ¥é¥ÀºÚ¤Ê¤É¡ÄÊª²Á¹â¤Î¤Ê¤«¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡¡ÌîºÚ¤¬¤ªÆÀ¤ÊÄ«»Ô¤ËÂç¹ÔÎó¤â
8Æü¤ÏÎóÅç¤ÇÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¡£
Ä«¤«¤éÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Íë³ÎÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¶õÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ä¤¢¤é¤ì¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ°ÂÄê¤Ê¶õÌÏÍÍ¤ÎÃæ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥Ý¥«¥Ý¥«ÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ç¤¤¿¡¢70¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤ÎÎó¡£
¤ªÆÀ¤Ê¡Ö10±ßº×¤ê¡×¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥ä¥·1ÂÞ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë´Ì¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬¡¢¶Ã¤¤Î¤ªº×¤ê²Á³Ê¤ÎÀÇ¹þ¤ß11±ß¡£
Ëè·î2²ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ªÆÀ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
10±ßº×¤ê¤ÇÊÂ¤Ö¾¦ÉÊ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬»¦Åþ¡£
Çä¤ê¾ì¤ÏÂçº®»¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥â¥ä¥·¤Ï¡¢300¸Ä¤¬Ìó1»þ´Ö¤Ç´°Çä¤¹¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
½ÐÈñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÇ¯Ëö¡£
¤³¤Î½µËö¤Ë¤â¤ªÆÀ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Ç¤ÏÁáÄ«¤Ë100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬»¦Åþ¡£
Ç¯¤Ë2²ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ªÆÀ¤ÊÄ«»Ô¤Ç¤¹¡£
Ä«»Ô¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ²È¤¬°é¤Æ¤¿¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Á³Ê¤â¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ç¤¹¡£
Çã¤¤ÊªµÒ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Í¡ÊÊª²Á¤¬¹â¤¤¡Ë»þÂå¤À¤«¤é¡×¡ÖÊª²Á¹â¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê10±ß¤Ç¤â20±ß¤Ç¤â¡×¡ÖÂçº¬¤¬180±ß¤Ç¤·¤ç¡£¾®¾¾ºÚ80±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¤·¡¢¤ªÆÀ¤ªÆÀ¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡°ú¤²ñ¤ÇºÇÂç200±ß¤ÎÇã¤¤Êª·ô¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤â¿Íµ¤¤Î¥ï¥±¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï8ÆüÌë¤«¤éÅß¤Î´¨¤µ¤¬ÅþÍè¤Ç¤¹¡£
½µËö¤Ë¤ÏÇ¯Ëö¤´¤í¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢´¨ÃÈº¹¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£