¶âÂô»ÔÄ¹Áª ¸øÌÀÅÞ¤¬¸½¿¦¡¦Â¼»³»á¤ò¿äÁ¦ 6¹àÌÜ¤ÎÀ¯ºö¶¨Äê¤ò·ë¤Ö
2026Ç¯½Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¶âÂô»ÔÄ¹Áªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸øÌÀÅÞ¶âÂôÁí»ÙÉô¤Ï¸½¿¦¤ÎÂ¼»³Âî»á¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¶âÂôÁí»ÙÉô¤Î¸©µÄ¤È»ÔµÄ6¿Í¤Ï£¸Æü¡¢¶âÂô»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢¸©ËÜÉô¤ÎÃ«ÆâÎ§É×ÂåÉ½¤¬Â¼»³»ÔÄ¹¤Ë¿äÁ¦¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿äÁ¦¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÂô±ØÁ°¤Ë¤¢¤ëÅÔ¥Û¥Æ¥ëÀ×ÃÏ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤ÎÅÔ»Ô³«È¯»ö¶È¤ä¡¢ÃÏ¿Ì¡¢¹ë±«¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¤Ê¤É4Ç¯´Ö¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤Ë¤ÏÂ¼»³»á¤Î¤Û¤«£²¿Í¤¬Î©¸õÊäÉ½ÌÀ¡¢£±¿Í¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ
¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¹â¤Ø¤Î»Ù±ç¤ä´±Ì±¤¬Ï¢·È¤·¤¿¸òÄÌÌÖ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢6¹àÌÜ¤ÎÀ¯ºö¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉôÃ«ÆâÎ§É×ÂåÉ½¡ÖÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥¬¥Á¤Ã¤È¥¹¥¯¥é¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤«¤éÃæÆâ¹¸»Ò»á¤È¡¢¶âÂô»Ô½Ð¿È¤ÇÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡áµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¸µ²ñÄ¹¡¦ÆÁÌî±Ñ¼£»á¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÄÃæ·É¿Í¸©µÄ¤â¡¢½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
