¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬±üÇ½ÅÐ¤ÇÌîµå¶µ¼¼ ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤Ë¥×¥íÌîµåOB¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¶»¤Ë¡È²¸ÊÖ¤·¡É Ç½ÅÐ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Îµå»ù¤Ë¥¨¡¼¥ëÂ£¤ë
¸½Ìò¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬7Æü¡¢ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤òË¬¤ìÌîµå¶µ¼¼¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤âÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÆù¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤â»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î±óÅê¤Ë¡Ö¤ï¡¼¡ª¤¹¤²¤§¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£
º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç¡¢Ç½ÅÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ª¤è¤½170¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÌîµå¶µ¼¼¡×
¥×¥íÌîµå¡¦ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¹âÌîæûÂÁÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ö¾å¼ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×
¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢µåÂ®¤ò¤¢¤²¤ëÊýË¡¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼ÁÌä¤¬º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ËÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÂ®¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡ÖÎý½¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÂ®¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤é¿§¡¹µ¤ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤«¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Û¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ç¤¤ë¿Í¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡× ²¾Àß½»Âð¤ËÊë¤é¤¹»Ò¤âº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤é¤ÎË¬Ìä¤¬Îå¤ß¤Ë
Æ´¤ì¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿Ç½ÅÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¶½Ê³¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¡Ö¼ÂÊª¤è¤ê¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¡£ÁÛÁü¤è¤ê¡¢¼ÂÊª¤Ã¤Æ¼ÂÊª¤ª¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ë160¥¥íÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÉáÃÊ¥Æ¥ì¥Ó¤Î±üÂ¦¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ´¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¡¢º£¤â¤¦¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤â¤¦¥¼¥íµ÷Î¥¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¤Ê¤ó¤«Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¿ÌºÒ¤Î»þ¤Ë²È¤Ê¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢²¾Àß½»Âð¤Ë¤¤¤Þ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤µ¤ó¤È¤«¹âÌîæûÂÁ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×
º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Íè¤ì¤¿¤éÍè¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹âÌî¤µ¤ó¤È·×²è¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¤Ç¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡× º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤Ë¥×¥íÌîµåOB¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿»×¤¤½Ð
´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤êÉã¤ÈÁÄÉãÊì¤òË´¤¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤ò¶»¤Ë¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÌîµå¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ø²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉü¶½¤ÎÅÓÃæ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¡£ËÍ¼«¿È¤â¡ÊÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¡Ë¥×¥íÌîµå¤ÎOB¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤È¤Õ¤ì¤¢¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¶µ¼¼¼«ÂÎ¤Î¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤ç¤¦¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£¸åËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÌîµå¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ç½ÅÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤Ê´õË¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
µå»ù°§»¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÞÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤ÎÍÍ¤ËÃÏ¿Ì¤ËÉé¤±¤ºÄü¤á¤Ê¤¤¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼î½§¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
