¡Ú¿À¸Í½÷À»É»¦»ö·ï¡ÛÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¿·¤¿¤Ê¶¡½Ò¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¶«¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç»É¤·¤¿¡×¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë´ÕÄêÎ±ÃÖ¤¬¤¤ç¤¦½ªÎ»
¡¡¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¶«¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç»É¤·¤¿¡×¿À¸Í¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¿·¤¿¤Ê¶¡½Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö·ïÈ¯À¸¤«¤éÌó£´¤«·î¡££±£²·î£¸Æü¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë´ÕÄêÎ±ÃÖ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¶¡Ë¤Ïº£Ç¯£¸·î¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À¡Ê£²£´¡Ë¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»ö·ï£²ÆüÁ°¤ÎÄ«¤Ë½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»¦°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ï£¸Æü¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î»ö·ïÅö»þ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë´ÕÄêÎ±ÃÖ¤ò½ª¤¨¡¢¸ûÎ±´ü¸Â¤Î£±£²·î£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Ëµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£