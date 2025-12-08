¤É¤¦¤È¤ó¤Ü¤ê¿ÀºÂ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÈ¯É½¡Ä¡Ö°ì¸ýÊ¬¤Î¤«¤é¤¢¤²¡×¡¡Âçºå¡¦Åìµþ¤Ê¤É4Å¹ÊÞ¤Ç
¡¡ÂçºåÈ¯¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤É¤¦¤È¤ó¤Ü¤ê¿ÀºÂ¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ø¤«¤à¤¯¤é¤Î¿À¥¯¥ê¡ª¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¤Î¹¬¤»¡ª ¿ÀºÂ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ö¤«¤é¤¢¤²¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡12·î12Æü¡Á25Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¤É¤¦¤È¤ó¤Ü¤ê¿ÀºÂ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼²èÌÌ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¿ÀºÂ¤Î¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤«¤é¤¢¤²¡×¤ò1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¿ÀºÂ¤Î¤«¤é¤¢¤²¤Ï¡¢¡ÖÂè7²ó¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×ÃæÆüËÜ¤·¤ç¤¦¤æ¥À¥ìÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¤â³ÍÆÀ¡£¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¡£
¡¡¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ËþÊ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥×¥é¥¹°ì¸ýÊ¬¤Î¤«¤é¤¢¤²¡£¤¼¤Ò¿ÀºÂ¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§
¡Ú´ØÀ¾¡Û¥ë¥¯¥¢ÂçºåÅ¹¡¿¤¢¤Ù¤Î¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ëÅ¹
¡Ú´ØÅì¡Û¥¢¥È¥ì·ÃÈæ¼÷Å¹¡¿¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¤±¤ä¤¤Ò¤í¤ÐÅ¹
