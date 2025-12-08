¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ÇºÆ¤Ó·³»ö¾×ÆÍ¡¡¥¿¥¤·³¡È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Â¦¤Ë¶õÇú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡É
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬ÎÎÍ¸¢¤òÁè¤¦¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç8Æü¡¢ºÆ¤Ó·³»ö¾×ÆÍ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÎ¾¹ñ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯10·î¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãç²ð¤·¡¢ÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ËÄ´°õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¹ñ¤Î¶ÛÄ¥¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤·³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬ÎÎÍ¸¢¤òÁè¤¦¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ÇºÆ¤Ó·³»ö¾×ÆÍ¤¬È¯À¸¤·¡¢8Æü¡¢¥¿¥¤·³¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Â¦¤Ë¶õÇú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤Â¦¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤«¤é¤Î¹¶·â¤ÇÊ¼»Î1¿Í¤¬»àË´¤·¡¢7¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢Â¦¤Ï¹¶·â¤òÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ì±´Ö¿Í3¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¹ñ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ïº£Ç¯10·î¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃç²ð¤ÇÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè·î¡¢¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¥¿¥¤·³¤ÎÊ¼»Î¤¬ÃÏÍë¤òÆ§¤ß¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¹ç°Õ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È¥¿¥¤Â¦¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤ÇÎ¾¹ñ¤Î¶ÛÄ¥¤¬ºÆ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£