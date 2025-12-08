ËÌÅÍ¾½¡¢¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤«¤±¤¿¼Ì¿¿¸ø³«¡¡¡Ö´ä°æ»ÖËã»Ò°¹¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤½¤¦¤Ê¡Ä¡×¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¸«¤»¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤«¤±¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´ä°æ»ÖËã»Ò°¹¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤½¤¦¤Ê¡×ËÌÅÍ¾½¤¬¸ø³«¤·¤¿¥â¥¶¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤¿²èÁü
¡¡ËÌÅÍ¤Ï¡ÖÈª¤ÇÂçº¬¤ò°ú¤Ã¤³È´¤¤¤¿¤é¡Ä ²¿¤È¤â ´ä°æ»ÖËã»Ò°¹¤µ¤ó ¤¬¹¥¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¡ÊÂçº¬¤Ç¤âÎ®ÀÐ¤Ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥â¥¶¥¤¥¯Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤«¤±¤¿Âçº¬¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ò¥ï¥¤¤ÊÂçº¬¤Ï¡Ä¡¡ËÌÅÍ¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤µ¤Ð¤«¤ì¡×¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÅÄ³ÚÌ£Á¹¤ò¤«¤±¤¿¼Ñ¹þ¤ß¤Î¼Ì¿¿¤ä¡Ö²æ¤¬²È¤Îº£Æü¤ÎÍ¼¿©¡×¤È¤¤¤¦ÎÁÍý¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊÂçº¬!!¡×¡ÖÂçº¬¤Ê¤ó¤ä¤·¸«¤»¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
