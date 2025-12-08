½»µï¿¯Æþ¤ÇÈ³¶â·º¡¢²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¡¡ÂçÊ¬¡¦ÃæÄÅ»Ô
½»µï¿¯Æþ¤Îºá¤ÇÈ³¶â·º¤ò¼õ¤±¤¿¡¢ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô¤Î²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤ÎÃËÀ¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÄÅ»Ô¤Î²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤Î60Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï11·î¡¢ÃæÄÅ»ÔÆâ¤Î½÷À¤Î½»Âð¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿½»µï¿¯Æþ¤Îºá¤ÇÃæÄÅ¶è¸¡¤«¤éÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ÃæÄÅ´Ê°×ºÛÈ½½ê¤«¤éÈ³¶â10Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÄÅ»Ô¤ÏËÜ¿Í¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢8ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÄÅ»Ô¤Ï¡Ö»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¿®Íê²óÉü¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£