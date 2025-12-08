¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤¬¡È¤Ò¤Æ¨¤²¡É¤«¡¡ÃËÀ»àË´¡Ä±¿Å¾¼ê¤«¤é»ö¾ðÄ°¤¯
¡Ønews every.¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡Ö¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤¬¡È¤Ò¤Æ¨¤²¡É¤«¡¡ÃËÀ»àË´¡Ä±¿Å¾¼ê¤«¤é»ö¾ðÄ°¤¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¡Ö¸áÁ°9»þ¤¹¤®¤ÎÄ¹Ìî±ØÁ°¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î·Ù»¡´±¡¢·Ù»¡¼ÖÎ¾¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï´Õ¼±¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Æ»Ï©¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ä¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÄ´¤Ù¤ë´Õ¼±¤Î»Ñ¡£
¶áÎÙ¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷
¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÁë¤«¤é¤Î¤¾¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Çµ¬À©Àþ¤È·Ù»¡¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¥·¡¼¥È¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤À»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×
8ÆüÄ«¡¢¸áÁ°7»þÁ°¡£
¸òÈÖ¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð¡Ö¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤ò¤±¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶á¤¯¤ÎÅ¹¤Î40Âå¤ÎÃËÀÅ¹Ä¹¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢JRÄ¹Ìî±Ø¤«¤é¤¹¤°¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤È¥Ó¥ë¤Î´Ö¤ÎÏ©ÃÏ¤Ç¡¢ÂÞ¾®Ï©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ï©ÃÏ¤Ë¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤¬ÂçÄÌ¤ê¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÆþ¤ê¡¢¤Ò¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾¼ê¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£