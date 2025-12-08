¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¡Ä¼¡Àáµ¯ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤È¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤Î¤ß¡©
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤¬¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè15Àá¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏËÜµòÃÏ¡Ø¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¡Ù¤Ç¥»¥ë¥¿¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î53Ê¬¡¢U¡Ý21¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥ô¥£¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¹¥¦¥§¥É¥Ù¥ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥¹¥¦¥§¥É¥Ù¥ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢0¡Ý2¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÏÂè7Àá¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¡Ê¡ü2¡Ý5¡Ë°ÊÍè¡¢9»î¹ç¤Ö¤êº£µ¨2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»î¹ç·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾21Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤¬¥»¥ë¥¿¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤òÎ¿¤´¤¦¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÇÉé½ý¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍFW¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥É¥¥¥é¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ÎÊÕ¤ê¤òÍÞ¤¨¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢64Ê¬¤È64Ê¬¤Ë¤ÏÆ±DF¥Õ¥é¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬Ï¢Â³¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤ÆÂà¾ì½èÊ¬¤Ë¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ø°ÕµÁ¤ò¾§¤¨¤¿Æ±DF¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤Ë¤âÏ¢Â³¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢2Ì¾¤ÎÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤¹»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ß¥ê¥È¥ó¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥ì¥Ý¡¼¥ÈÅù¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Éé½ý»þ¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¸«¤ë¤Ë¡¢ÆùÎ¥¤ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¡¢Æ±»î¹çDF¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥À¥ô¥£¥É¡¦¥¢¥é¥Ð¡¢¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥£¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤¬ÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦Ãæ¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÉé½ý¼Ô¤È¤·¤Æ¥ß¥ê¥È¥ó¤Þ¤Ç¤â¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï10Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»î¹ç¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤¬¼êÇö¤Ê¾õ¶·¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢14Æü¤Ë¤Ï¼¡Àá¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±»î¹ç¤ÏF¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤È¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤¬½Ð¾ìÄä»ß¡£¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â0¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Ç¤Ïµ¯ÍÑ²ÄÇ½¤ÊºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¡£
¡¡¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£Á°´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥Ö¥é¥¸¥ë»î¹ç¡Ë¤ÎÂÎÀ©²¼¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥ô¥£¥ó¥¬¤¬º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±»î¹çMF¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½MF¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î´ïÍÑ¤µ¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤é¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥«¥ó¥Æ¥é¡Ê°éÀ®ÁÈ¿¥¡ËÁª¼ê¤ÎÈ´¤Æ¤¤ÇµÞ¾ì¤ò¤·¤Î¤°²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£
