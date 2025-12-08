¡ÚÌÜ»Ø¤»ÈþÊ¸»ú¡ÛÂç¿Í¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¡ªÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÞ¤ÊÉ®½ñ¤¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ú¥ó»ú¡¦É®¥Ú¥ó¡×Îý½¬Ä¢ÆÃ½¸¡ÚAmazon¡Û
¡¡Ç¯²ì¾õ¤Ø¤Î¼ê½ñ¤¤Î°ìÉ®¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ÎÌ¾Á°½ñ¤¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÉ®¥Ú¥ó¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËèÇ¯¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¼ê¤Ë½ñ¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¡ª¤â¤¦Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ó»úÎý½¬Ä¢¤ò¤´¾Ò²ð¡£Îý½¬Ä¢¤Çº£¤¹¤°½¸ÃæÆÃ·±¤¹¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Èþ¤·¤¤Ê¸»ú¤ò½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡ª
NHK¤Þ¤ëÆÀ¥Þ¥¬¥¸¥óMOOK ¥¯¥»»ú¤¬Ä¾¤ë ÈþÊ¸»ú¥ì¥Ã¥¹¥óÄ¢ (
¢£Èþ¤·¤¯Àµ¤·¤¤»ú¤¬½ñ¤±¤ë¥Ú¥ó»úÎý½¬Ä¢
²Á³Ê¡§550±ß
Èþ¤·¤¯Àµ¤·¤¤»ú¤¬½ñ¤±¤ë¥Ú¥ó»úÎý½¬Ä¢
¤¤ì¤¤¤ÇÈþ¤·¤¤Ê¸»ú¤¬½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂÍÑÀ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤è¤¯½ñ¤¯¸ÀÍÕ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¼ýºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¡¢´Á»ú¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡¢¿ô»ú¤ÎÎý½¬¤«¤é¡¢¤Ï¤¬¤¤ä¼ê»æ¤ÇÎÉ¤¯»È¤¦¸ì¶ç¡¦Ê¸Îã¡¢Ì¾Á°¤äÃÏÌ¾¡¢ÍÕ½ñ¤äÉõÅû¤Ê¤É¤Î°¸Ì¾¡¢·ëº§¼°¤Î¾·ÂÔ¾õ¡¢Ç¯²ì¾õ¡¢½ëÃæ¸«Éñ¤¤¡¢¥«¡¼¥É¡¢ÍúÎò½ñ¤Ê¤É¤Î½ñ¤Êý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÌÖÍå¡£¤Þ¤¿¡¢É®¥Ú¥ó¤âÎý½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂçÈ½¤À¤«¤é½ñ¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡£Çä¹Ô¤ÎÉ¹¥¤ÊÎà½ñ¤Î²Á³ÊÂÓ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ°ÂÃÍ¤Î550±ß(ÀÇ¹þ)¤Ê¤Î¤Çµ¤·Ú¤ËÇã¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤!
¢£NHK¤Þ¤ëÆÀ¥Þ¥¬¥¸¥óMOOK ¥¯¥»»ú¤¬Ä¾¤ë ÈþÊ¸»ú¥ì¥Ã¥¹¥óÄ¢
²Á³Ê¡§550±ß
NHK¤Þ¤ëÆÀ¥Þ¥¬¥¸¥óMOOK ¥¯¥»»ú¤¬Ä¾¤ë ÈþÊ¸»ú¥ì¥Ã¥¹¥óÄ¢
¥ë¡¼¥ë¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¡¢Îý½¬¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢
¶Ã¤¯¤Û¤É»ú¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë!
¡ØNHK¤Þ¤ëÆÀ¥Þ¥¬¥¸¥ó¤µ¤é¤Ð¥¯¥»»ú! ½é¤á¤Æ¤ÎÈþÊ¸»ú¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¤ÎÎý½¬Ä¢¡£Ê¸»ú¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë´ÊÃ±¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÈþÊ¸»ú¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¹Ö»Õ¤ÎÀÄ»³¹ÀÇ·»á¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤ËÄ¾ÀÜ½ñ¤¹þ¤ßÎý½¬¤ò¤·¡¢¥¯¥»»ú¤òÄ¾¤·¡¢ÈþÊ¸»ú¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤è¤¦¡£
¢£¼Ò²ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤Î »Å»ö¤Ë¸ú¤¯! 3½µ´Ö¥Ú¥ó»ú¥ì¥Ã¥¹¥ó
²Á³Ê¡§825±ß
¼Ò²ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤Î »Å»ö¤Ë¸ú¤¯! 3½µ´Ö¥Ú¥ó»ú¥ì¥Ã¥¹¥ó
»Å»ö¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»»ú¤ò3½µ´Ö¤Ç¤°¤ó¤°¤óÄ¾¤¹! ÅÅÏÃ¥á¥â¡¢¥Õ¥»¥ó¡¢ÅÁÉ¼¡¢°ìÉ®äµ¡¢Á÷ÉÕ¾õ¡Ä»Å»ö¤ÎÊ¸»ú¤ò¼ÂÀ£Âç¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó
»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤»ú¡¢¥¯¥»»ú¡¢ÁÆ¤¤»ú¤Ê¤É¤Ï¡¢¡Ö¤Æ¤¤¤Í¤¤¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¡×¡Ö¿®Íê´¶¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»Å»ö¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹!
¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¶áÇ¯¤Ç¤â¡¢»Å»ö¤Ç¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯µ¡²ñ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÊ¸»ú¤ò½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¼ê½ñ¤¤Ç½ñ¤¯¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤Ê¸½ñ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¿¦¾ì¤ÇÂ¨¼ÂÁ©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥æ¡¼¥¥ã¥ó¤Î ¼ÂÍÑ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó»úÎý½¬Ä¢ Âè4ÈÇ
²Á³Ê¡§968±ß
¥æ¡¼¥¥ã¥ó¤Î ¼ÂÍÑ¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó»úÎý½¬Ä¢ Âè4ÈÇ
¥æ¡¼¥¥ã¥óÄÌ¿®¹ÖºÂ¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤â¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¡×¡ÖÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¡×½ñ¤¯¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯Îý½¬¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó»ú¤ÎÎý½¬Ä¢¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤À¤ó½ñ¤¯»ú¤Î70%¤òÀê¤á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¸»ú¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä»ú¤È»ú¤Î¡ÖÂç¾®¡×¡ÖÇÛÃÖ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ª¼êËÜ¤Ç¡¢´ðËÜ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£º¸Íø¤ÍÑ Ã¯¤Ç¤â°ì½Ö¤Ç»ú¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ëÂç¿Í¤Î¥Ú¥ó»úÎý½¬Ä¢
²Á³Ê¡§1296±ß
º¸Íø¤ÍÑ Ã¯¤Ç¤â°ì½Ö¤Ç»ú¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ëÂç¿Í¤Î¥Ú¥ó»úÎý½¬Ä¢
18ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼! ÂÔË¾¤Îº¸Íø¤ÍÑ¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä!
½é¤á¤Æ¡Öº¸Íø¤ÍÑ¡×¤ÎÎý½¬Ä¢¤ÇÎý½¬¤·¤¿¿Í¤«¤éÂ¿¿ô¤Î´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
¡Ö¤¹¤é¤¹¤é¤È»ú¤¬½ñ¤±¤ë! ¡×
¡ÖÎý½¬Á°¤È¸å¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦! ¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÂç¿Í¤é¤·¤¤»ú¤Ë! ¡×
¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¡¢Â³¡¹¤Ç¤¹!
¢¨ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î9Æü12»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
