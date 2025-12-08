°úÂà¸å ÀÐÀî¤Ë½éµ¢¶¿¡È¸µ¾®·ë¡¦±óÆ£¡ÉËÌ¿Ø¿ÆÊý¡¡ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ËŽ¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
11·î¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¡¢½é¤á¤ÆÀÐÀî¤Ëµ¢¶¿¤·¤¿¸µ¾®·ë¡¦±óÆ£¤ÎËÌ¿Ø¿ÆÊý¡£ÃÏ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢º£¤Î»×¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤Ç¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸µ±óÆ£¤ÎËÌ¿Ø¿ÆÊý¡£
¸½Ìò»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¡Ö±óÆ£¥°¥Ã¥º¡×¤ò»ý»²¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ¿Ø¿ÆÊý(¸µ±óÆ£)¡§
Q. ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤âÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖËÜ¾ì½ê¤Ï¡¢ÁêËÐ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤·¤Ê¤¤¤È¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÁêËÐ¤È¤Ã¤ÆÅÚÉ¶¾å¤¬¤ë¤È¤¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤¬±þ±ç¥¿¥ª¥ë¡¢±óÆ£¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÁêËÐ¤¬½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤è¤·´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¤³¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ¿Ø¿ÆÊý(¸µ±óÆ£)¡§
¡ÖÁÄÉã¤¬¥«¥¤ÎÍÜ¿£¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¤Ï¤â¤¦¼¤á¤¿¤Î¤ÇËÍ¤Î¸ý¤«¤é¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÀëÅÁ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¥«¥¤òÍÈ¤²¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÂç¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤½¤ì¤ò³«¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤ÈÁÄÉã¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ³«¤±¤Æ³¤¿å¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èº½¤òÊ§¤Ã¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥¤Ï¡Ö¥«¥¡×¤Ç¤â¡Ä
ËÌ¿Ø¿ÆÊý(¸µ±óÆ£)¡§
¡ÖËÜÆü¤Ï°ìÈÖº¸Ã¼¤Ë¡¢²Äµ®(¥«¥)¤È¤¤¤¦¡Ä¡×
7·î¾ì½ê¤Ç½ø¤Î¸ý¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ß¡¢3¾ì½êÏ¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢¾®¾¾»Ô½Ð¿È¤Î²Äµ®¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ¿Ø¿ÆÊý(¸µ±óÆ£)¡§
¡ÖËÍ¤¬ÂçÁêËÐ¤ËÆþÌç¤·¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤Ã¤ÆÆþÌç¤·¤¿»Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¾®¾¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¡¢º£¸å¤Ï²Äµ®¤¯¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÎÏ»Î¤â°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
ÁáÂ®¡¢¿ÆÊý¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡§
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢±óÆ£´Ø¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×
¡Ö(Q. ¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤É¤¦¡©) ¿´Â¡¤Ï¤Á¤¤ì¤½¤¦¤ä¡×
¡Ö¤½¤Î(±óÆ£¤¬»ý¤Ä)µ»¤ò¡¢Éô²°¤Î¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ÆÎ©ÇÉ¤ÊÎÏ»Î¤ò°é¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸å¡¢²þ¤á¤Æº£¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ¿Ø¿ÆÊý(¸µ±óÆ£)¡§
Q. ¤³¤Î12Ç¯È¾¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ÏÄ¹¤«¤Ã ¤¿¡©Ã»¤«¤Ã¤¿¡©
¡Ö¤ó～¡¢¤Þ¤¢Î¾Êý´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ Áá¤«¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸½ÌòÃæ¤ÏÄ¹¤¯¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ½¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
Q. ¤µ¤ß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤¬¡¢1¤«·î¤¿¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¡©
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤µ¤ß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢ ¤Ê¤ó¤ÆÅú¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤¿¤¦¤ì¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼¡¤Ï¸½Ìò¤ÎÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È »×¤¤¤Þ¤¹¡×