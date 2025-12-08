SHINee¡¦¥¡¼¡¢¡È°ãË¡°åÎÅµ¿ÏÇ¡É¤ÎÅÀÅ©»Õ¤È·Ò¤¬¤ê¡©°¦¸¤¡õ¼«Âð±ÇÁü¤¬ÇÈÌæ¡¡¶¦±é·Ý¿Í¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Èô¤Ó²Ð
SHINee¤Î¥¡¼¤È¡¢°ãË¡¤Ê°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÈÅÀÅ©»Õ¡ÉA»á¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¥¡¼¤È¤â¶¦±éÃæ¡Ä°ãË¡°åÎÅµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤Î·Ý¿Í¡¢¡È³èÆ°ÃæÃÇ¡É¤òÀë¸À
ºÇ¶á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤ËA»á¤ÎSNSÅê¹Æ¤¬³È»¶¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥¡¼¤Î°¦¸¤¤ä¼«Âð¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢A»á¤ÎSNSÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁûÆ°¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A»á¤ÏºòÇ¯12·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ËÃã¿§¤Î¥×¡¼¥É¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡Ö¥³¥à¥Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡© 10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ä¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À¤½¤ó¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤ë¤Î¡© ¤½¤í¤½¤íÃçÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¡© ¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãã¿§¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥×¡¼¥É¥ë¤Ï¡¢SHINee¥¡¼¤Î°¦¸¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥³¥à¥Ç¡õ¥®¥ã¥ë¥½¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¡¼¤Î¼«Âð¤È»×¤ï¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¸¤¤¿¤Á¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹Æ°²è¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢A»á¤È¥¡¼¤Î¡Ö10Ç¯Íè¤Î´Ø·¸¡×µ¿ÏÇ¤¬°ìµ¤¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£¥¡¼¤Ï¸½ºß¡¢¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£È¯Ã¼¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬¼õ¤±¤¿¡È°ãË¡¡É°åÎÅ¹Ô°Ùµ¿ÏÇ
¤½¤â¤½¤â¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡È°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ù¡Éµ¿ÏÇ¤À¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¡¼¤È¶¦±éÃæ¤Î·Ý¿Í¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ÏA»á¤«¤éÅÀÅ©¤äÌô¤Î½èÊý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¤¥ë¥µ¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Æ¥ë¤Ç»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¡Ö³¤³°¥í¥±¤Ë¤âA»á¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ìÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö°å»Õ»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤«¤é¹çË¡Åª¤Ê±ý¿Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢°ãË¡À¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
A»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Çò°á»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤äÃæ¹ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÆâ¥â¥ó¥´¥ë¡¦Êñ¹Ý°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤¿¡×¡Ö´Ú¹ñÈþÍÆ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¼«¤é¤ò°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤¹¤ë¼çÄ¥¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°å»ÕÃÄÂÎ¡Ö¸øÀµ¤Ê¼Ò²ñ¤òË¾¤à°å»Õ¤Î²ñ¡×¤Ï12·î7Æü¡¢¡ÖA»á¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡ÈÆâ¥â¥ó¥´¥ëÊñ¹Ý°å²ÊÂç³Ø¡É¤Ï¼Âºß¤·¤Ê¤¤¡ÈÍ©Îî°åÂç¡É¤À¡×¤È¸ø¼°À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¤³¤ÎÀ¼ÌÀ¸å¡¢A»á¤ÏSNS¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
A»á¤Î·ÐÎòµ¿ÏÇ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥¡¼¤È¤Î¡ÈÄ¹Ç¯¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¡¢¥¡¼¤¬º£¸å²¿¤é¤«¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡¢´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯9·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¥Ü¥à¡£15ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼õ¤±¤¿SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢8000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¹ç³Ê¡£Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë»Ô½Ð¿È¤ÇÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ëè½µËö200km°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¥½¥¦¥ë¤Î»öÌ³½ê¤Þ¤ÇÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬À¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±éµ»¤äMC¤Ç¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤âÆÀ°Õ¡£SHINee¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë°áÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£