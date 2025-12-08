Ìµµö²Ä¤ÇÌë´Ö¤Ë¥É¥íー¥óÈô¹Ô¤«¡¡¹Ò¶õË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤ò½ñÎàÁ÷¸¡
¹â¾¾ËÌ·Ù»¡½ð
¡¡2025Ç¯8·î¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¿Í¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¾¾»Ô¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤º¤ËÌë´Ö¤Ë¥É¥íー¥ó¤òÈô¹Ô¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(38)¤¬8Æü¡¢¹Ò¶õË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹â¾¾ÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2025Ç¯8·î13Æü¸á¸å8»þ40Ê¬¤´¤í¤«¤éÌó10Ê¬´Ö¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¿Í¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¾¾»Ô¤Î¾å¶õ¤Ë¡¢±ó³ÖÁàºî¤Ç¥É¥íー¥ó1Âæ¤òÈô¤Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÃË¤Ï¡Ö²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¾å¶õ¤«¤é¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¿½ÀÁ¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¼çºÅ¤·¤¿¹â¾¾»Ô¤Ê¤É¤Ï´ÑµÒ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤È´ÑÍ÷¾ì½ê¼þÊÕ¤Ç¤Î¥É¥íー¥ó¤ÎÈô¹Ô¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£