¥µ¥ó¥ê¥ª¡ßtamaoworld¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¾¾²°¶äºÂ¤ËÅÐ¾ì♡¤¤é¤á¤¯¿·ºî¤òÀè¹ÔÈÎÇä
tamaoworld¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¾¾²°¶äºÂ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²ñ´ü¤Ï2025Ç¯12·î17Æü～25Æü¡£Á¡ºÙ¤Ê»É½«¤ä¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¤Ê¤É¡¢tamaoworld¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ê»Å»ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë♡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¾®Êª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤æ¤á¤«¤ïÀ¤³¦´Ñ¤Î¿·ºî¡ÖCarnival Dream¡×
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÇÀè¹ÔÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ªºâÉÛ¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡ÖSanrio characters Carnival Dream¡×¡£
¥³ー¥Òー¥«¥Ã¥×¤ä´ÑÍ÷¼Ö¤ò³Ú¤·¤à¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤ò¡¢Á¡ºÙ¤Ê»É½«¤È¤¤é¤á¤¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¤ÇÉ½¸½¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¤È¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ðー¤Î2¿§¡£
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ä¥«¥Ã¥×¥±ー¥¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤ー¥È¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¼ê¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤È¤¤á¤¯¡È¤æ¤á¤«¤ï¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï³Æ31,900±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥°¥ó¥¼¤Î¥¤¥ó¥Êー¤Ç½©Åß¤Î´¨ÃÈº¹¤ò²÷Å¬¤Ë¡ª¤ªÇº¤ßÊÌ¥¤¥ó¥ÊーÁª¤Ó
¥¯¥í¥ß¤Î¥¯ー¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ÂÄê¥Ýー¥Á
¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë»É½«¥Ýー¥Á¤«¤é¤Ï¡¢¥¯¥í¥ß¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖKuromi¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£»É½«¤È¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤ª¾ë¤È¥¯¥í¥ß¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
»ç¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¯¥í¥ß¤é¤·¤¤¥¯ー¥ë¤Ê²Ä°¦¤µ¤¬¸÷¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£²Á³Ê¤Ï9,690±ß(ÀÇ¹þ)¡£¤É¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¢ö
¼ê»Å»ö¤¬¸÷¤ë¥Ð¥Ã¥°¡õ¥¢¥¯¥»¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢»É½«¤ä¥Óー¥º¤Ê¤ÉºÙ¤ä¤«¤Ê¼ê»Å»ö¤òÀ¸¤«¤·¤¿tamaoworld¤Î¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤âÂ¿¿ôÅ¸³«¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÃúÇ«¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤Ç¿´¤È¤¤á¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤Ë♡
¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ètamaoworld¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ëº£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
Àè¹ÔÈÎÇä¤Î¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤ä¥Ýー¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á¡ºÙ¤Ê¼ê»Å»ö¤¬¸÷¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î³«ºÅ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡È¤æ¤á¤«¤ï¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£