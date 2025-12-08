¡Ú²òÀâ¡Û¡Ö´ðÁÃ¸¦µæ¡×¤Ã¤Æ²¿¡©¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÂçºåÂç¤Îºä¸ýÆÃÊÌ±ÉÍÀ¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç¤ÎËÌÀîÆÃÊÌ¶µ¼ø¤¬ÅÙ¡¹¸ÀµÚ
¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÂçºåÂç³Ø¤Îºä¸ý»ÖÊ¸ÆÃÊÌ±ÉÍÀ¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç³Ø¤ÎËÌÀî¿ÊÆÃÊÌ¶µ¼ø¤¬¡¢ÅÙ¡¹¡Ö´ðÁÃ¸¦µæ¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼ª¤Ë¤¹¤ë¡Ö´ðÁÃ¸¦µæ¡×¤È¤Ï²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚQ¡§¡Ö´ðÁÃ¸¦µæ¡×¤Ã¤Æ²¿¡©¡Û
¿¿Íý¤ÎÄÉµá¡¢´ðËÜ¸¶Íý¤Î²òÌÀ¡¢¿·¤¿¤ÊÃÎ¤ÎÈ¯¸«¤Ê¤ÉÂç³Ø¤Ç¸¦µæ¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ä¶½Ì£´Ø¿´¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¸¦µæ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¤â¤Î¤Î³«È¯¸¦µæ¤Ï¡Ö±þÍÑ¸¦µæ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¡¦Ì±´Ö¤Î±þÍÑ¸¦µæ¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö»º³ØÏ¢·È¡×¤Î¸¦µæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚQ¡§¼õ¾Þ¤Î2¿Í¤¬´ðÁÃ¸¦µæ¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡Û
2004Ç¯ÅÙ¤Ë¹ñÎ©Âç³Ø¤¬ÆÈË¡²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³Æ¹ñÎ©Âç³Ø¤ËÇÛ¤é¤ì¤ë±¿±ÄÈñ¸òÉÕ¶â¤Ï¸º¤é¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ëÍ½»»¤âºï¸º¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö¤«¤é¸¦µæÍ½»»¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì±´Ö¤Ï±þÍÑ¸¦µæ¤òµá¤á¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡ÚQ¡§ÆüËÜ¤Ï´ðÁÃ¸¦µæ¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¡©¡Û
¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ÏÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¼õ¾Þ¤Þ¤Ç¤Ë15Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë±þÍÑ¸¦µæ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È°ì»þÅª¤Ë½á¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¸¦µæ¤¬ÇÑ¤ì¤ì¤Ð¡¢±þÍÑ¸¦µæ¤âÇÑ¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë¸¦µæ¼Ô¤¬³¤³°¤ØÎ®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
