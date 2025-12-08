¶¦»ºµÄ°÷¡ÖÆüËÜ¤ÏÉðÎÏ¤ÇÂæÏÑ¤òÃ¥¤¤¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ò¿¯Î¬¤·¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤È¿¯Î¬ÀïÁè¤Î²Ã³²¹ñ¡× ¹â»ÔÁíÍý¤Ë¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡ÙÈ¯¸À¤ÎÅ±²óµá¤á¤ë ÁíÍý¤Î²óÅú¤Ï
¡¡8Æü¤Î½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦ËÙÀîÏ¯»ÒµÄ°÷¤¬¹â»ÔÁíÍý¤òÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»ÔÁíÍý¤ËÇ÷¤Ã¤¿¶¦»ºÅÞµÄ°÷¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ËÙÀîµÄ°÷¤Ï¡ÖÊäÀµÍ½»»¤Ç½ÅÂç¤Ê¤³¤È¤Ï²áµîºÇÂç¤Î8472²¯±ß¤â¤Î·³»öÈñ¤À¡£ÊäÀµ¸å¤ÎÁí³Û¤Ï11Ãû±ß¡¢GDPÈæ2¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬ÊÆ·³ºÆÊÔ¤ä¼«±ÒÂâ¤ÎÁõÈ÷Ä´Ã£¤ÎºÐ½Ð²½·ÐÈñ¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤¬Á´ÂÎ¤Î£¶³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÉ÷¤Ê¤É¤ÇÆð¼åÃÏÈ×¤Î²þÎÉ¹©»ö¤¬È¾Ç¯¤âÃæÃÇ¤ò¤·¤¿ÊÕÌî¸Å¿·´ðÃÏ·úÀß¤ä´û¤Ë·ÀÌóºÑ¤ß¤ÎÁõÈ÷Ä´Ã£¤Î»ÙÊ§¤¤¤À¤±¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¶ÛÍ×À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡© Í½»»ÊÔÀ®¸å¤ÎÆÃ¤Ë¶ÛÍ×¤Ê·ÐÈñ¤Î»Ù½Ð¤Ë¸Â¤ë¤È¤·¤¿ºâÀ¯Ë¡29¾ò¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡© ·ë¶É¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬ÆüÁ°¤Ë¹²¤Æ¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿2¡óÁ°ÅÝ¤·¤ËÄ¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤¬¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ò¼è¤ê´¬¤¯°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬°ìÁØµÞÂ®¤Ë¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸½¹Ô¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Î¤â¤È¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç¤ÏËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶È¤È¤·¤ÆÎã¤¨¤Ð¼«±ÒÂâ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÅª´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ä¥É¥í¡¼¥óÂÐ½èµ¡ºà¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤Î¼«±ÒÂâ¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Î¶¯²½¡¢ÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÇ¼Æþ¤Î°ÂÄê²½¤äÁá´ü¤ÎÍ¢Æþ¤Î³ÎÊÝ¡¢ÊÆ·³ºÆÊÔ¤ÎÃå¼Â¤Ê¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¶ÛÍ×À¤Î¤¢¤ë»ö¶È¤òÀÑ¤ß¾å¤²Ìó8500²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢·ÐÈñ¤¬1.1Ãû±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤êÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»¤È¹ç¤ï¤»¤¿¹ç·×³Û¤¬11Ãû±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤ËÄê¤á¤ëÂÐGDPÈæ2¡ó¿å½à¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²æ¤¬¹ñ¼«¿È¤Î¼çÂÎÅªÈ½ÃÇ¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬ÆüÁ°¤Ë¹²¤Æ¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿2¡óÁ°ÅÝ¤·¤ËÄ¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥ä¥¸¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆËÙÀîµÄ°÷¤¬¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤Ç¤ÎÊÆÃæ¤ÎÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬¡Ø¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤Ï³°¸òÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢´Ñ¸÷¶È¤ä¿å»º¶È³Æ¼ï¤Î¸òÎ®»ö¶È¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÁíÍý¤Ï¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡© ¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤ÏÉðÎÏ¤ÇÂæÏÑ¤òÃ¥¤¤¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ò¿¯Î¬¤·¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤ò¼õÂú¤·¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¤ÇÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¢Íø¡¦¸¢¸Â¡¦ÀÁµá¸¢¤òÊü´þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¿¢Ì±ÃÏ»ÙÇÛ¤È¿¯Î¬ÀïÁè¤Î²Ã³²¹ñ¤È¤·¤ÆÂæÏÑÌäÂê¤Ë·³»öÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÎÎò»ËÅªÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡© 1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ÏÂæÏÑ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤ÎÉÔ²ÄÊ¬¤Î°ìÉô¤È¤¹¤ëÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬½½Ê¬Íý²ò¤·Âº½Å¤·¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸ÀÂè£¸¹à¤Ë´ð¤Å¤¯Î©¾ì¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¤·2008Ç¯¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¤ÏÁÐÊý¤Ï¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¸ß¤¤¤Ë¶¼°Ò¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤Ï¹ñ¸òÀµ¾ï²½°Ê¹ß¤ÎÆüÃæ´Ö¤Î¹ç°Õ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡© »öÂÖ¤òÂÇ³«¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁíÍý¤À¤±¤À¡£È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤ÈµÄ¾ìÆâ¤ËÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç·ü°Æ¤ä²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤é¤ò¸º¤é¤·¡¢Íý²ò¤È¶¨ÎÏ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüÃæ´Ö¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÆüËÜÂ¦¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î°ìÏ¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò´Þ¤á°ú¤Â³¤¾õ¶·¤òÃí»ë¤·Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë²æ¤¬¹ñÀ¯ÉÜ¤Î´ðËÜÅªÎ©¾ì¤Ï1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÎ©¾ì¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤«¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»öÂÖ¤Î¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÂ§¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀâÌÀ¤ÏÊ¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©À®Î©Åö»þ¤Î°ÂÇÜÁíÍý°ÊÍèÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤âÁ´¤¯Æ±¤¸Î©¾ì¤À¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÙÀîµÄ°÷¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï°ÂÊÝ3Ê¸½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¤ÈÃÆÌô¸Ë¤ÎÁýÀß¤ò¿Ê¤á¡¢¶õ¹Á¡¦¹ÁÏÑ¤Î·³»öÍøÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÆîÀ¾ÃÏ°è¤ËÉôÂâ¤ÈÃÆÌôÊª»ñ¤ò½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºß²ÊÆ³¤Ê¼Ââ¤ÏÆîÀ¾ÃÏ°è¤ÎÅç¡¹¤ËÊ¬»¶°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç´ÏÄú¤ò¹¶·â¤¹¤ë³¤Ê¼±è´ßÏ¢Ââ¤Ø¤È°áÂØ¤¨¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÂæÏÑÍ»ö¤ËÆüÊÆ°ìÂÎ¤Ç·³»ö²ðÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·ûË¡¤òìúí¸¤·ÆüÊÆÎ¾¹ñÌ±¤Ë¿ÓÂç¤Êµ¾À·¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÀïÁè¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÀäÂÐ¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿·ûË¡°ãÈ¿¤Î°ÂÊÝË¡À©¤È°ÂÊÝ3Ê¸½ñ¤ÎÇÑ»ß¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ÖËÉ±ÒÎÏ¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÃ´ÊÝ¤À¡£ËÉ±ÒÎÏ¤Ë¤è¤ê¤ï¤¬¹ñ¤Ë¶¼°Ò¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤òÍÞ»ß¤·²¾¤Ë²æ¤¬¹ñ¤Ë¶¼°Ò¤¬µÚ¤Ö¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤³¤ì¤òÁË»ß¤·ÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇ§¼±¤Î¤â¤ÈÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤ï¤æ¤ë3Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¸Â¤êÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤òµöÍÆ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¤â¤ÈÊ¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¤ÎÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë»öÂÖ¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½¹Ô¤Î3Ê¸½ñ¤Ë´ð¤Å¤ËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¶¯²½¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤ÎÆÈÎ©¤ÈÊ¿ÏÂ¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¤½¤ÎÉ¬Í×À¤â´Þ¤á¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ø¤ÎÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢½ª»ÏµÄ¾ìÆâ¤Ï¤¶¤ï¤Ä¤¡¢»þÀÞÂçÀ¼¤Î¥ä¥¸¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë