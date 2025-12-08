職場で配りたい「青森県のお土産」ランキング！ 2位「林檎けんぴ」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末の挨拶や新年の集まりなど、日頃の感謝を伝える機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、確実に喜んでもらえる特別な手土産を選んでみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「青森県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：林檎けんぴ（マキュレハウス）／56票青森県産のりんごを揚げて作る「林檎けんぴ」は、サクサクとした食感とりんごの風味が特徴です。個包装であることに加え日持ちも良く、和洋どちらの要素も持つため、幅広い職場の人に配りやすいと評価されました。
回答者からは「芋けんぴではなく青森はりんごが有名なのでりんごけんぴを配ったら興味を持ってもらえそうだから」（20代女性／岐阜県）、「りんごのイメージが強いため、りんごけんぴがどのような味なのか気になるので選びました」（20代女性／北海道）、「持ち帰りやすく配りやすいため。青森のお土産としてりんごは喜ばれそう」（30代女性／新潟県）といった声が集まりました。
1位：パティシエのりんごスティック（ラグノオ）／67票1位に選ばれたのは、青森県産のりんごとカスタードクリームをパイ生地で包んだ「パティシエのりんごスティック」。個包装で配りやすく、りんごという青森を象徴する素材を使ったお菓子である点が支持を集めました。リンゴのおいしさと手軽に食べられる形状は、職場での配布に最適といえるでしょう。
回答者からは「青森ならではのりんごを使ったお菓子で、個包装されているので職場で配りやすく、見た目もかわいく話題性があります」（30代女性／秋田県）、「食べ応えがあるし、好き嫌いがあまり出にくそうだから。配りやすくて美味しいから」（20代女性／福島県）、「りんごの風味が感じられ、甘すぎずさっぱりしているため、仕事中でも食べやすいから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)