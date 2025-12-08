¡ãÂîµå¡äITTFº®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢Ãæ¹ñ¤¬8ÂÐ1¤ÇÆüËÜ¤Ë´°¾¡¤·3Ï¢ÇÆ
ITTFº®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Î·è¾¡¤¬7ÆüÌë¡¢»ÍÀî¾ÊÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬8ÂÐ1¤ÇÆüËÜ¤Ë´°¾¡¤·¡¢11ÀïÁ´¾¡¤Çº®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿ITTFº®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹2028¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëÂîµå¤ÎÀµ¼°¼ïÌÜ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¸å¤Î½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º®¹çÃÄÂÎ¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î³Æ»î¹ç¤ò3¥²¡¼¥à¤º¤Ä¹Ô¤¤¡¢¹ç·×8¥²¡¼¥à¤òÀè¼è¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï1000¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é2500¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¾ì¤·¤¿16¥Á¡¼¥à¤Ï¥¨¡¼¥¹³Ê¤òÂ³¡¹¤È½Ð¾ì¤µ¤»¤¿¡£
·è¾¡Àï¤ÏÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÅÜÅó¤Î10Ï¢¾¡¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï½à·è¾¡¤Ç8ÂÐ3¤Ç¥É¥¤¥Ä¤òÇË¤ê·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÂè2¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ë8ÂÐ5¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Á°2²ó¤ÎÂç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ï2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï3°Ì¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£
·è¾¡¤ÎÂè1»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢²¦Á¿¶Ö/Â¹±Ïèµ¥Ú¥¢¤¬3ÂÐ0¤Ç¡¢¾¾Åçµ±¶õ/ÂçÆ£º»·î¥Ú¥¢¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£Âè2»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢²¦ÒØ碰¤¬3ÂÐ0¤ÇÄ¥ËÜÈþÏÂ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇË¤ê¡¢¤³¤ì¤ÇÃæ¹ñ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç6ÂÐ0¤È¤·¤¿¡£Âè3»î¹ç¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÎÓ»íÅï¤¬2ÂÐ1¤ÇÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤òÇË¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç8ÂÐ1¤È¤Ê¤ê¾¡Íø¤ò·è¤á¡¢¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë