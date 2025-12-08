1.6リッターエンジン搭載で「800馬力超え」！ 斬新「四駆スポーツカー」がスゴイ！ メーカー初の“軽量ボディ”＆ガバッと開く「斬新ドア」採用！ 革新的な英国のジャガー「C‑X75」とは？

革新的なハイパワー技術と流麗デザイン

近年、電動化技術の進展により、排気量の小さなエンジンでも驚異的なパワーを発揮するクルマが増えてきました。

そんな潮流を先取りしていたのが、10年以上前に登場したジャガーのあるコンセプトカーです。

【画像】超カッコイイ！ “1.6リッターで800馬力超え”の斬新「四駆スポーツカー」です！（30枚以上）

排気量わずか1.6リッターの小型エンジンながら、プラグインハイブリッドシステム全体で850PSを超えるパワーを発揮。一体どのようなクルマなのでしょうか。

革新的なテクノロジーを搭載した斬新「四駆スポーツカー」とは？

そのモデルとは、2010年のパリ・モーターショーで初公開され、2013年にプロトタイプが発表されたジャガーの先進コンセプトカー「C-X75」です。

当時は経済状況の影響で量産は見送られましたが、今振り返ると、電動化と小排気量エンジンを組み合わせた先駆的な1台だったことがわかります。

本モデルは、Williams Advanced Engineering（ウィリアムズアドバンスドエンジニアリング）との提携で開発されたプラグインハイブリッド車です。

特徴として、ジャガー初の炭素繊維強化プラスチック（CFRP）製モノコックシャシを採用し、軽量かつ高剛性。その上で、スーパーカーらしい洗練されたシルエットを持ち、2013年に登場した同社の「F-Type（エフタイプ）」にも通じるデザイン要素がみられました。

さらに、上下に開閉するガルウイングドアや、可動式のウイングなどを備えるアイコニックな外観を持ち、高速走行時にはダウンフォースを大幅に高めて安定性を確保する設計でした。

プロトタイプ版のパワートレインは、リアに搭載された1.6リッター直列4気筒直噴エンジン（ツインチャージャー＝ターボ＋スーパーチャージャー装備）により最大502hp（509PS）／10000rpmを発生。

加えて2基の電気モーター（各150 kW級）と、高出力のPHEVバッテリーパックを組み合わせたハイブリッドシステムを採用。EVモードでは最大60kmの走行が可能で、CO2排出量は89g／km未満とされています。

これらのシステム全体の出力は850hp（861PS）、最大トルクは1000Nmとされており、駆動方式はAWD、トランスミッションは変速スピード0.2秒未満の7速ATを採用しています。

そんな革新的なテクノロジーを搭載したC-X75ですが、リーマン・ショック後の景気後退が影響し、量産計画は白紙に。結局はプロトタイプ（およそ5台）が製作されたにとどまりました。