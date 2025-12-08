¶ìÆñÂ³¤¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËºÆ¤Ó·ã¿Ì¡¡Netflix¤Ë¤è¤ë¥ïー¥ÊーÇã¼ý¤Ç±Ç²èÊ¸²½¤Ï¤µ¤é¤Ë¿êÂà¤Ø¡©
¡¡¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÇÂç¼êNetflix¤¬¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÉôÌç¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¤ÈHBO Max¤òÇã¼ý¤¹¤ë¡£2025Ç¯12·î5Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¤ËÎ¾¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§ËÌÊÆ±Ç²è»Ô¾ì¡¢Ç¯´Ö¶½¼ý80²¯¥É¥ëÆÍÇË¡¡¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£ー¥º2¡ÙËÌÊÆNo.1
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¤³¤Î½µËö¤Ï¡¢ËÌÊÆ±Ç²è»Ô¾ì¤ÎÇ¯´Ö¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬80²¯¥É¥ë¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«¶È³¦¤¬Î©¤ÁÄ¾¤ê¡¢2023Ç¯¤ÎÁ´ÊÆµÓËÜ²ÈÁÈ¹ç¡õÁ´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¤ÎW¥¹¥È¥é¥¤¥¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿――¶ìÆñÂ³¤¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¤Î·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡Netflix¤Ï¡¢¥ïー¥Êー¤ò1³ô¤¢¤¿¤ê27.75¥É¥ë¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Ë¤·¤ÆÌó827²¯¥É¥ë¡ÊÌó12Ãû8000²¯±ß¡Ë¤ÇÇã¼ý¤·¡¢¼è°ú¤Ï2026Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ê7～9·î¡Ë¤Ë´°Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ¬À©Åö¶É¤¬Çã¼ý¤òÁË»ß¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Netflix¤Ï°ãÌó¶â58²¯¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇã¼ý·à¤Ç¡¢Netflix¤Ï¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¡Ø¥íー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ø¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤äDC¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ¤Ê¤É¤ÎµðÂç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤òÂ¿¿ô³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥ÓºîÉÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥ïー¥Êー¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªµ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤äÀ½ºî¡¢¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¶¥¹¥é¥ÕCEO¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÇäµÑ¤ò¡Ö¶È³¦¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡×¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÉôÌç¤Ï¿·´ë¶È¤È¤·¤ÆÊ¬³ä¡¦ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÉôÌç¤¬Netflix»±²¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖºÇ¤â¶¯¸Ç¤«¤ÄÄ¹´üÅª¤Ê´ðÈ×¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ËÌÊÆ±Ç²è»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËAmazon¤¬MGM¡Ê¥á¥È¥í¡¦¥´ー¥ë¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥á¥¤¥äー¡Ë¤ò¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤òÇã¼ý¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëNetflix¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇã¼ý¤Î»öÎã¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¤¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÌÀ²÷¤Ç¡¢Netflix¤Î¶¦Æ±CEO¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥Ã¥É¡¦¥µ¥é¥ó¥É¥¹¤¬¡¢·à¾ì¤Ç¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ï¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¸ø¸À¤·¤ÆØß¤é¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Âç¼ê¥¹¥¿¥¸¥ª´ë¶È¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê·à¾ì¸ø³«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Amazon¤äApple¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¤Î¸ø³«µ¬ÌÏ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¾®¤µ¤¤¡£
¡¡Çã¼ýÈ¯É½¤ÎÀ¼ÌÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Netflix¤Ï¡Ö¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¤Î»ö¶È¤ò°Ý»ý¤·¡¢±Ç²è¤Î·à¾ì¸ø³«¤ò´Þ¤à¶¯¤ß¤ò¤è¤ê¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥µ¥é¥ó¥É¥¹¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¥ïー¥Êー¤«¤é·à¾ì¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥ïー¥Êー¤«¤é·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Netflix±Ç²è¤â½¾Íè¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢°ìÉô¤ÎºîÉÊ¤Ï±Ç²è´Û¤ÇÃ»´ü¾å±Ç¤¹¤ë¡×¤È¤·¤«¸ì¤é¤º¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÊý¿Ë¤ä·×²è¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥µ¥é¥ó¥É¥¹¤Ï¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ê¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ë¼êÃÊ¤Ï¤è¤ê¾ÃÈñ¼Ô¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ë¿Ê²½¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤Ë¤è¤êÁá¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÇÛ¿®½Å»ë¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¿·ºî±Ç²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¶È³¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Áá¤¯¤«¤éNetflix¤Î¥ïー¥ÊーÇã¼ý¤ËÈãÈ½Åª¤À¤Ã¤¿¡£Àµ¼°È¯É½¸å¡¢Á´ÊÆµÓËÜ²ÈÁÈ¹ç¤Ï¡Ö¹çÊ»¤ÏÁË»ß¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò¸ø³«¡£Á´ÊÆÀ½ºî¼ÔÁÈ¹ç¤ä¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Îー¥é¥ó¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÁ´ÊÆ´ÆÆÄ¶¨²ñ¡¢¤Þ¤¿Á´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¤â¡¢Çã¼ý¤Ë¤Ï¡ÈÂç¤¤Ê·üÇ°¤äµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤Î¸«Êý¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁ´ÊÆÀ½ºî¼ÔÁÈ¹ç¤Î¸ÀÍÕ¤Ï½Å¤¤¡£¡ÖÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¹ñ¤Î¸ÄÀ¤ÈÊ¸²½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢±Ç²è´Û¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥·¥Í¥Þ¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¸µ¡¦Á´ÊÆ·à¾ì½êÍ¼Ô¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡¢Netflix¤Î¥ïー¥ÊーÇã¼ý¤ò¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¶¼°Ò¡×¤È·ÁÍÆ¤·¤¿¡£¡ÖNetflix¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï·à¾ì¤Ç¤Î±Ç²è¾å±Ç¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¡¡Çã¼ýÈ¯É½¸å¤«¤é¡¢¥µ¥é¥ó¥É¥¹¤Ï¡ÖNetflix¤Ï±Ç²è¤Î·à¾ì¸ø³«¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿¡£¸ø³«µ¬ÌÏ¤ä¾å±Ç´ü´Ö¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¡Öº£Ç¯¤â¤ª¤è¤½30ËÜ¤Î±Ç²è¤ò·à¾ì¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤ËÄ¹´ü´Ö¤ÎÆÈÀê¸ø³«´ü´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¹¤Ç¤Ëºî¤ê¼ê¤Î°Õ»Ö¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤é·ãÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çã¼ýÈ¯É½¸å¡¢¡ØANORA ¥¢¥Îー¥é¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¥·¥çー¥ó¡¦¥Ù¥¤¥«ー´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö·à¾ì¸ø³«´ü´Ö¤ÏÃ»½Ì¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í³ÈÂç¤¹¤Ù¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¥á¥¤¥«ー¤ÏÃÇ¸Ç¤¿¤ëÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²óºî¤Ç¡¢¥Ù¥¤¥«ー¤Ï100Æü´Ö¤Î·à¾ìÆÈÀê¸ø³«¤òÍ×µá¤¹¤ë·×²è¤À¡£¡Ö¡Ê·à¾ì¸ø³«¤¬¤Ê¤¯¡Ë¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ËÄ¾ÀÜÇÛ¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢±Ç²è¤Î½ÅÍ×À¤Ï¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£·à¾ìÂÎ¸³¤¬¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ±Ç²è¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥¤¥«ー¤Ï¡Ö±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð±Ç²è´Û¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò´ÑµÒ¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖZÀ¤Âå¤Ï±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö±Ç²è¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¶¦Æ±ÂÎ¸³¤Î²ÁÃÍ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬µ¤¤Å¤»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤¿±¿Ì¿Åª¤Ê°ìÃ×¤À¤¬¡¢Netflix¤Ï¥ïー¥ÊーÇã¼ý¤òÈ¯É½¤·¤¿½µËö¡¢ËÌÊÆ½µËö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎNo.1¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥£ー¥º2¡Ù¡£Æ±Ì¾¿Íµ¤¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤Î±Ç²èÈÇ¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î77%¤¬25ºÐÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ä¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤¬´Ø¿´¤òÊú¤¯ºîÉÊ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤ÎÇÛ¿®ÊÐ½Å¥àー¥É¤â½ª¤ï¤ê¡¢±Ç²è´Û¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ê¤é¤ÌNetflix¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡ÙºÇ½ªÏÃ¤ÎËÌÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë·à¾ì¾å±Ç¤¬¤¿¤Á¤Þ¤Á´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£¤É¤¦¤»ÇÛ¿®¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢´ÑµÒ¤Ï¼«Âð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±Ç²è´Û¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ´Ñ¤¿¤¤¤Î¤À¡£
¡¡º£Ç¯¡¢¥ïー¥Êー¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤³¦¤Î·à¾ì¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤ä¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥Ã¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¡¢¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¡¢¡Ø»àÎî´Û ºÇ¸å¤Îµ·¼°¡Ù¡¢¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù¡£¶áÇ¯¶þ»Ø¤È¤¤¤¨¤ëÅö¤¿¤êÇ¯¤ÎºÇ¸å¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¾×·â¤ÎÇã¼ýÈ¯É½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Netflix¤¬º£¸å¤Î¥ïー¥ÊーºîÉÊ¤ò½¾Íè¤Î¤è¤¦¤ËÂçµ¬ÌÏ¸ø³«¤»¤º¡¢Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢±Ç²è´Û¶È³¦¤ÏÂç¤¤Ê¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¡¢±Ç²èÊ¸²½¤Ï¤µ¤é¤Ë¿êÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âNetflix¤¬¥ïー¥Êー¤È¤¤¤¦Âç·¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¦¤Þ¤¯Áà½Ä¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¿Íµ¤¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ò¤¦¤Þ¤¯°·¤¨¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌäÂê¤â²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢Netflix¤Î¥ïー¥ÊーÇã¼ý¤¬´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯～1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëµ¬À©Åö¶É¤È¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¾µÇ§¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Åö½é¡¢¥ïー¥ÊーÇã¼ý¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹¤¬Netflix¤è¤ê¤â¹¥¾ò·ï¤ÎÄó°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥µ¥é¥ó¥É¥¹¤Ï¡¢Åö¶É¤«¤é¾µÇ§¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤¤Ê¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Î¤Á¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¥ïー¥ÊーÇã¼ý¤ÎÈ¯É½Á°¤Ë¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÈó¸ø³«¤ÎÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢Netflix¤È¥µ¥é¥ó¥É¥¹¤ò¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥ïー¥ÊーÇã¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥×¥í¥»¥¹¤ò¸«¼é¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÈà¤é¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¤òÇã¼ý¤¹¤ì¤Ð¤è¤êÂçÉý¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¡£·ÐºÑ³Ø¼Ô¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢»ä¤â·èÄê¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤¹¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ÏÂç¤¤¤――¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¡£
¡ÊÊ¸¡á°ð³Àµ®½Ó¡Ë