¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¡Ê8Æü¡¢¥Ü¥¹¡¡¥¤¡¼¥¾¡¡¥Õ¥¯¥ª¥«¡Ë
¡¡°éÀ®7°Ì¤Î¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥»¥é¡¼¥Î¡¦¥×¥ì¥ó¥µ³°Ìî¼ê¡Ê18¡Ë¡áÆÊÌÚ¡¦¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø³Ø±à¹â¡á¤¬¡¢¼«Ëý¤Î²øÎÏ¤Çà500㌳á¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤¹¡£
¡¡Éã¿Æ¤ÏÃæÆü¤Ê¤É¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥°¥¹¥Þ¥ó¤µ¤ó¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ï°ìÀÚÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ2Ç¯¼å¤ÇÆü¾ï²ñÏÃ¤ÏÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥ß¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¸ìÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤¿¤ê¤È¤«¥µ¥¤¥ó¤È¤«¤Ê¤«¤Ê¤«³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»î¹ç¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÊÙ¶¯¤·¤¿¡×¤ÈÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡190¥»¥ó¥Á¡¢110¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ç¡¢°®ÎÏ¤Ï±¦¼ê85¥¥í¡¢º¸¼ê89¥¥í¤¢¤ë¡£3Ç¯²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¿äÄê130¥á¡¼¥È¥ë¶¯¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈô¤Ö¡£152¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¡ÊÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¡Ë¡×¡£152¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¥Õ¥£¡¼¥È¤Ë´¹»»¤¹¤ì¤ÐÌó500¥Õ¥£¡¼¥È¡£¥×¥í¤Ç¤â¼«Ëý¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë