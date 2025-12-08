ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Îà²Æ±û¤¯¤óá¤«¤é³Ø¤ó¤À¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢ÃÓÅÄÛÙÂÀ¤¬ÉÁ¤¯Ì¤ÍèÁü
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¡Ê8Æü¡¢¥Ü¥¹¡¡¥¤¡¼¥¾¡¡¥Õ¥¯¥ª¥«¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®1°Ì¤ÎÃÓÅÄÛÙÂÀÊá¼ê¡Ê18¡Ë¡á¿·³ã¡¦´Øº¬³Ø±à¹â¡á¤¬¡¢Æ±¶¿¤ÎàÍÄ¤Ê¤¸¤ßá¤È¤ÎÂÐÀï¤ËÁá¤¯¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿·³ã¸©¾å±Û»Ô½Ð¿È¡£¹â¹»¤Î4³ØÇ¯¾å¤Ë¤Ï¡¢À¾Éð¤ÎÂìß·²Æ±ûÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£Êì¿ÆÆ±»Î¤¬Æ±µéÀ¸¤Ç¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢Âìß·¤ò¡Ö²Æ±û¤¯¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö´ÖÊÁ¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Î¸å¤âÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÆÌ©¤Ê¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Âìß·¤ÏÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2022Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤Ç1·³¤ËÄêÃå¡£º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î125»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨2³ä3Ê¬4ÎÒ¡¢21ÅðÎÝ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¿È¶á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²Æ±û¤¯¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ø¾®¤µ¤¤Áª¼ê¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤«¤é¤³¤½»×¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¡¢92¥¥í¤ÎÂç·¿Êá¼ê¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ä¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¹²¤Æ¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤â¤·¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¡×¡£Ãå¼Â¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¡¢Àè¤òÁö¤ëà²Æ±û¤¯¤óá¤ÈÆ±¤¸¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë