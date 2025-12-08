¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥É¥é2°ðÀîÎµÂÁ¡¡Æ±´ü¤ÎÀèÆ¬Áö¤ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¥É¥é1º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Ë¤Ï¡ÖÀ§ÈóÍè¤Æ¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤¬8Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥Ü¥¹¡¡¥¤¡¼¥¾¡¡¥Õ¥¯¥ª¥«¡×¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Î°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡á¶å½£¶¦Î©Âç¡á¤é»ÙÇÛ²¼¡¢°éÀ®¤Î·×12Áª¼ê¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¥×¥í¤Ç¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¡áÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡á¤ÏÆþÃÄÌ¤¸ò¾Ä¤ÇÉÔºß¤Î¤¿¤á¡¢°ðÀî¤ÏÆþÃÄ¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿12Áª¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ½é¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¤Î¤â¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡Ö¼«Ê¬¤¬¡ÊÆþÃÄ·èÄêÁª¼ê¤Ç¤Ï¡Ë°ìÈÖ½ç°Ì¤¬¾å¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº£¤¤¤ë¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤ÎÀèÆ¬¤È¤·¤ÆÁö¤ë³Ð¸ç¤òÎÏ¶¯¤¯¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â¨ÀïÎÏ¸õÊä¤Î±¦ÏÓ¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö13¡×¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤¿ô»ú¤ÏµåÃÄ¤Î¹â¤¤´üÂÔ¤Î¾Ú¤·¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤¤¤¤ÇØÈÖ¹æ¡£¡Ø13ÈÖ¤Ï°ðÀî¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¾Ð´é¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Î´üÂÔ¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤é¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¡£¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ïµ²±¤À¤±¤Ç¤ÏÌµÍý¡×¤ÈÌîµå¥Î¡¼¥È¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤¹¤á¤¿¡£Âç³ØÅÓÃæ¤«¤é¥Î¡¼¥È¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ðÀî¤Ï¡Ö½¬´·¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ï³«Ëë1·³¤È¿·¿Í²¦¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾ÍèÁü¤âÉÁ¤¤¤¿¡£³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëàÆ±´üáº´¡¹ÌÚÎÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡£¶¦Æ®¤Ç¤¤ë¤½¤ÎÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°ìÂÀè¤Ë¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂçË½¤ì¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë