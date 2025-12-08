¡È¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë½à¥°¥é¥ó¥×¥êÈþ½÷¡É¤¬ÌÀ¤«¤¹²áµî¤ÎÁÔÀä¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê¡Öº§ÌóÇË´þ¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡ABEMA¤Ï¡¢7Æü¸á¸å9»þ¤è¤ê¡¢Çº¤á¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌÂ¤¤Â³¤±¤¿´Ø·¸¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤ò¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹æµã¤¹¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¢¥¤¥é
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤â¤¦1ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¸µÎø¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿´¤¬¿·¤¿¤ÊÁê¼ê¤Ø¤È·¹¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ¤Ó¸µÎø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤«¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Âè5ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¸½ºß¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥é¤Ï¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Î¥À¥¤¥·¥í¥¦¤È¥«¥Õ¥§¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¥×¥ê¥¯¥é¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤ÈµÞÀÜ¶á¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¥¢¥¤¥é¤Ï¡¢8ºÐÇ¯¾å¤Î¥À¥¤¥·¥í¥¦¤ÈÄà¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ç¡¼¥È¤ò¡Ä¤È¡¢¥¹¥Ñ¤Ë¥À¥¤¥·¥í¥¦¤òÍ¶¤¦¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¿§¤Ã¤Ý¤¤¶õµ¤¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡¢ÇØ¿¤Ó¤·¤¹¤®¤¿¤«¤â¡×¡Öº£¤Þ¤ÇËå´¶¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥é¤ò¸«¤¿¥À¥¤¥·¥í¥¦¤â¡ÖÂç¿Í¤Ö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£Â³¤¤¤Æ¥¢¥¤¥é¤Ï¡Ö¤³¤ÎºÝ¤À¤«¤éÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¥¢¥¤¥é¤Î¤³¤È¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤È¥°¥¤¥°¥¤¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ï¡ÖËå´¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡ÄÇ¯Îð¤ÎÎ¥¤ì¤¿½÷À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£Îø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¹ð¤²¡¢¥¢¥¤¥é¤Ï·âÄÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²È¤ËÌá¤Ã¤¿¥¢¥¤¥é¤Ï¡¢¥¿¥«¥Þ¥µ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¡Ê¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ë¡Ë¥µ¥ä¥«¤È¥ì¥¤¥Ê¤Î2¿Í¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¥¹¥Ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¹¤®¤Æ»ä¤Ë¤ÏÁ´Á³¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ÄÎø°¦Æñ¤·¤¤¡×¤È¹æµã¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥é¤ò¥¿¥«¥Þ¥µ¤ÏÍ¥¤·¤¯Îå¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ÆüËÜÂç²ñ¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥µ¥ä¥«¤Ï¡¢¥¿¥«¥Þ¥µ¤È¿©»ö¤Ø¡£¥µ¥ä¥«¤Ï¥¿¥«¥Þ¥µ¤Ë¡Ö¡Ê¸µÎø¿Í¤Î¡Ë¥À¥¤¥·¥í¥¦¤¬¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¥¤·¤µ¤ò¤¯¤ì¤ë¡£¸ÀÍÕ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤Þ¤ÇÊÌ¤ì¤ë¸¶°ø¤Ã¤ÆÁ´Éô¸þ¤³¤¦¤ÎÉâµ¤¡¢Æó¸Ô¤È¤«¡È¸þ¤³¤¦¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡É¤ÇÊÌ¤ì¤Æ¤ë¡£»ä¤«¤éÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ê¥À¥¤¥·¥í¥¦¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤Ë¡Ëº§Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âº§ÌóÇË´þ¤·¤Æ¤ë¡£ÇË´þ¤Î¸¶°ø¤â¸þ¤³¤¦¤ÎÆó¸Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤È²áµî¤ÎÎø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æº§ÌóÇË´þ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç¥¿¥«¥Þ¥µ¤Î¸µÎø¿Í¡¦¥ì¥¤¥Ê¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¡¢¡È¥¿¥«¥Þ¥µ¤Î²áµî¤ÎÉâµ¤¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢¥¿¥«¥Þ¥µ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥µ¥ä¥«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Æ£ÅÄ¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡¢¿ØÆâ¤â¡ÖÉâµ¤À¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥«¥Þ¥µ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¥µ¥ä¥«¤è¤ê¤Ï¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡Ä¡×¤È²¿¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¼¡²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥«¥Þ¥µ¤¬¥µ¥ä¥«¤Ë¡Ö²¶¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤Ç¤¹¡£²¶¤¬Éâµ¤À¤ä¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄê¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥·¥í¥¦¤È¥¢¥¤¥é¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤°ÛÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡£¿ØÆâ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡Ä¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¹¥Ñ¥ó¤ÈÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡£ËÜÅö¤Ë¡Ê¹ðÇò¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ë¤¤¤ä¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¡Ä¥º¥ë¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥²¥¹¥È¤ÎOCTPATH¡¦·ªÅÄ¹ÒÊ¼¤«¤é¡ÖºÇÄã¡ªºÇ°¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¥Þ¤¬¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ë¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»Å³Ý¤±¡¢Îø¤ÎÍ½´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Î¸µÎø¿Í¡¦¥µ¥ä¥«¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥À¥¤¥·¥í¥¦¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
