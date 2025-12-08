¼«±Ò´±¤ÎµëÍ¿¡¢£²£°ºÐ¡¦£³£µºÐ¡¦£´£°ºÐ¤¤¤º¤ì¤âÇ¯´Ö£²£°Ëü±ß°Ê¾å°ú¤¾å¤²¤Ø¡ÄÃæ·ø¡¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎ¥¿¦ËÉ¤°ÁÀ¤¤
¡¡À¯ÉÜ¤Ï£¸Æü¡¢¼«±Ò´±¤ÎÁ´Ç¯Âå¤ÎÊðµë¡Ê´ðËÜµë¡Ë¤ä½éÇ¤µë¤Î°ú¤¾å¤²¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀËÉ±Ò¾Ê¿¦°÷µëÍ¿Ë¡²þÀµ°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Äê°÷³ä¤ì¤¬Â³¤¯¼«±Ò´±¤Î¤Ê¤ê¼ê¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ãæ·ø¡¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎ¥¿¦¤òËÉ¤°¹Í¤¨¤À¡£
¡¡Ç½ÎÏ¤ä·Ð¸³¤Ë±þ¤¸¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¡ÖÊðµë·î³Û¡×¤òÁ´ÃÊ³¬¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÀµ¤·¤¿¡££²£°ºÐ¡¢£³£µºÐ¡¢£´£°ºÐ¤Î¥â¥Ç¥ëµëÍ¿¤ò¤¤¤º¤ì¤âÇ¯´Ö£²£°Ëü±ß°Ê¾å°ú¤¾å¤²¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î½è¶ø²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡¼«±Ò´±¤Î¡Ö£²»Î¡×¤È¤½¤Î¸õÊäÀ¸¡¢ËÉÂç¡¦ËÉ°åÂç¤Î³ØÀ¸¡¢Î¦¼«¹âÅù¹©²Ê³Ø¹»À¸ÅÌ¤Î½éÇ¤µë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇ¹â³Û¤È¤¹¤ë¡£