Ç½ÅÐ¤È¶âÂô¤ò·ë¤Ö¤Î¤ÈÎ¤»³³¤Æ»¤Ç6Æü¡¢¿·¤¿¤ËÀÐÀî¸©±©ºð»Ô¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç4¼ÖÀþ²½¤Î¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉüµìºî¶È¤¬Â³¤¯¶è´Ö¤Î¸½¾õ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¸áÁ°¡¢ÀÐÀî¸©±©ºð»Ô¤òÄÌ²á¤¹¤ë¡¢¤Î¤ÈÎ¤»³³¤Æ»¤òË¬¤ì¤ë¤È¡Ä
²Ï¹ç ¼Ó²Ö µ¼Ô¡§
¡Ö¿·¤¿¤Ë4¼ÖÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿±©ºð»ÔÆâ¤Î¶è´Ö¤Ç¤¹¡£¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ»Ï©¤ò¼Ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
4¼ÖÀþ²½¤¬´°Î»¤·6Æü¤«¤é¶¦ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌøÅÄ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é»û²ÈÄ®¤Þ¤Ç¤Î2¥¥í¥áー¥È¥ë¤Î¶è´Ö¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¡§
¡ÖÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤è¤¯½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡×
¡Ö¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
6Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿´°À®¼°¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤é¤¬¡¢¸òÄÌ¤Î±ß³ê²½¤ÈÁÏÂ¤ÅªÉü¶½¤Î²ÃÂ®¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡Ö4¼ÖÀþ²½¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÁÏÂ¤ÅªÉü¶½¤ò²ÃÂ®²½¤µ¤»¤ë¡¢ÂçÊÑ½ÅÍ×¤ÊÃì¤Ç¤¹¡×
ÀÐÀî¸©¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤«¤éÌøÅÄ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤ÈÆÁÅÄÂçÄÅ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Î20¥¥í¥áー¥È¥ë¤Î¶è´Ö¤Ç¡¢4¼ÖÀþ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î2¥¥í¶è´Ö¤Î´°À®¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ë¹©»ö¶è´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢¾åÃªÌðÂÌ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë¹â²Í¶¶¤Ï¡¢¼¡¤Î4¼ÖÀþ²½¹©»ö¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ï¡Ä
ÀÐÀî¸©ÃæÇ½ÅÐÅÚÌÚÁí¹ç»öÌ³½ê¡¦ÆîÌî ±äÃË ¼¡Ä¹¡§
¡ÖÄ¹¤µ320¥áー¥È¥ë¤Î¶¶ÎÂ¤Î¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¡¢2¼ÖÀþ¤Ç¶¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹â²Í¶¶¡£
¤³¤ÎÎÙ¤Ë¤â¤¦°ìËÜÆ±¤¸¹½Â¤¤Î¶¶¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢4¼ÖÀþ²½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©ÃæÇ½ÅÐÅÚÌÚÁí¹ç»öÌ³½ê¡¦ÆîÌî ±äÃË ¼¡Ä¹¡§
¡ÖÃ«Éô¤¬¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹â¤¤¶¶µÓ¡¢¶¶¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºî¤ë¾å¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤¬É¬Í×¡×
¸½ºß¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â²Í¶¶¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Îºî¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸òÄÌ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åÃªÌðÂÌ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÆÁÅÄÂçÄÅ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ë´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯½Õ¤«¤é¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¡¢»³¤òºï¤ê¹¤²¤ë¹©»ö¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¤òºî¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ4¼ÖÀþ²½¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©ÃæÇ½ÅÐÅÚÌÚÁí¹ç»öÌ³½ê¡¦ÆîÌî ±äÃË ¼¡Ä¹¡§
¡Ö4¼ÖÀþ²½¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¡¢Ç½ÅÐÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÀè¡¢±üÇ½ÅÐ¤Þ¤Ç¤Î¤Î¤ÈÎ¤»³³¤Æ»¤Î¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅÄÂçÄÅ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é·ê¿å¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢ÌóÈ¾Ç¯´Ö¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿¹ñ¤¬ËÜÉüµì¤Ë¸þ¤±¡¢Ìó15¤«½ê¤ÇÆ»Ï©¤òÁö¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©»ö¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÈï³²¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿²£ÅÄ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ï¡¢À¹ÅÚ¤ÈÆ»Ï©¤¬Âç¤¤¯ÊøÍî¡£
±þµÞÉüµì¤ÇÆ»Ï©¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹âÄãº¹¤ä¥«ー¥Ö¤ÎÂç¤¤¤¤Ä¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä
¶âÂô²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¡¦¼ÆÅÄ ÃÒ¹° ·úÀß´ÆÆÄ´±¡§
¡Öº£¡¢¿·¤·¤¤²¾¶¶¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Å´¤Î¶¶¤òºî¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤ËÊÞÁõ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤Æ¡×
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¿ÌºÒÁ°¤Î°ÌÃÖ¤ËÆ»Ï©¤òºî¤êÄ¾¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤ÎÆ»Ï©¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë»³¤òÀÚ¤ê³«¤¯¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î±þµÞÉüµì¤ÎÆ»Ï©¤è¤ê¸ûÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Áö¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¡¦¼ÆÅÄ ÃÒ¹° ·úÀß´ÆÆÄ´±¡§
¡Ö¤Î¤ÈÎ¤»³³¹Æ»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±üÇ½ÅÐ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤ÊÏ©Àþ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯Éüµì¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
4¼ÖÀþ²½¤ÈÉüµì¹©»ö¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÎ¤»³³¤Æ»¡£
ÈïºÒÃÏ¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤Ë¸þ¤±¡¢¤½¤Î¿ÊÄ½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£