±ü¤æ¤¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¤Ç¤Î¡ÖÎ¹¤¹¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤ÇÌ¥¤»¤ë¼Ì¿¿½¸¤ªÅÏ¤·²ñ¤â³«ºÅ¡ª
2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÆÃÅµÉÕ¤¤ÎÍ½Ìó¤¬³Æ¥¹¥È¥¢¤Ç³«»Ï¡ª ¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ·èÄê!!
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ú#2i2¡Ê¥Ëー¥Ë¡Ë¡Û±ü¤æ¤¤¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤¬2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª ¡È±¿Ì¿¤Î¿Í¤òÃµ¤¹Î¹¡É¤¬¡¢»Ï¤Þ¤ë――¡£
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ú#2i2¡Û¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë±ü¤æ¤¤¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø±ü¤æ¤¤ 1st¼Ì¿¿½¸¡Ê²¾¡Ë¡Ù¤ò2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
»£±Æ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó³Æ½ê¤Ë¤Æ²£»³¥Þ¥µ¥È»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¡£É÷¤ËÍÉ¤ì¤ë¹õÈ±¤È¡¢Ì¤Íè¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¿ø¤¨¤ëÆ·¤¬³¹¡¹¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£¶áÂåÅª¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ÈÅÁÅý¤¬º®ºß¤¹¤ë¥À¥Ê¥ó¤òÊâ¤¯Ãæ¤Ç¸«¤»¤ë¼«Á³¤Ê¾Ð´é¡¢»×¤ï¤º¶î¤±½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³¤ÊÕ¤Î¥·ー¥ó¡¢¤½¤·¤Æ³«ÊüÅª¤Ê¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÃÀ¤«¤ÄÍÅ±ð¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤òÆÝ¤à¡£¹õÈ±¤Î»ý¤ÄÀ¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢°ìÉô¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¶âÈ±¤ÎÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤¬¶¦Â¸¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÖÎ¹¤¹¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÆÃÅµ¾ðÊó¤âÆ±»þ¤ËÈ¯É½¡£2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤ª¤è¤Ó½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬Æ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼õÉÕ¤Ï12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë18»þ¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
±ü¤æ¤¤¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢±ü¤æ¤¤½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡Ä¡Ä¡ª¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆËÜÅö¤Ê¤Î¤«Ì´¤Ê¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤ë»ö¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤·´ò¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¹µã¡£
¼«Ê¬¤Î´èÄ¥¤ê¤äÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¬µï¤Æ¼Ì¿¿½¸¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¤¤Ä¤â±þ±çËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î°ìÈÖ¤Î¸«½ê¤Ï¡¢¶âÈ±¤Î»ä¤È¹õÈ±¤Î»ä¤òÎ¾Êý³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡ª
¿¼Ìë¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç¤Î¶âÈ±¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï³¤¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î»£±Æ¤â¡ª
ºÇ¸å¤Ï»£±ÆÃæ¤ËÈ±¤òÀ÷¤á¤Æ¹õÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±ü¤æ¤¤¿ÍÀ¸½é³¤³°¡ª¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥À¥Ê¥ó¤Ø¡ª
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¹Ô¤¯»ö¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿～¡ª
±ü¤æ¤¤¤é¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤â¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ê¥«¥Ã¥È¤âÁ´Éô¤Þ¤È¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
±ü¤æ¤¤¡Ê¤ª¤¯¡¦¤æ¤¤¡Ë
5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÆàÎÉ¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹158cm
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ú#2i2¡Û²«¿§Ã´Åö¡£
¼ñÌ£¡§¿©¤Ù¤ë¡¢¿²¤ë¡¢¥é¥¤¥Ö¹Ô¤¯¡¢¥É¥é¥àÃ¡¤¯¡¢³Ú´ïÃÆ¤¯
2020Ç¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ú#2i2¡Û¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
2025Ç¯12·î¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¸½ºß¡¢¥é¥¤¥Ö¡¢DJ¡¢¥É¥é¥à¤Ê¤É³ÆÊýÌÌ¤Ë¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
X¡§@okuyui515
Instagram¡§@yui_oku
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ã¼Ì¿¿½¸È¯ÇäµÇ°¤ªÅÏ¤·²ñ¡ä
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë18»þ～
¾ì½ê¡§½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ïー
»²²ÃÊýË¡¡§¾ÜºÙ¤Ï²¼µHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥é¥¤¥Ö¥Ý¥±¥Ã¥È
https://t.livepocket.jp/e/8z7h3
¡ã¼Ì¿¿½¸È¯ÇäµÇ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¡ä
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë18»þ～
»²²ÃÊýË¡¡§corazon¡Ê¥³¥é¥¾¥ó¡Ë¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¡£¾ÜºÙ¤Ïcorazon¡Ê¥³¥é¥¾¥ó¡ËHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§corazon¡Ê¥³¥é¥¾¥ó¡Ë
https://www.corazon-store.com/event/2025/12-01/15090/
ÆÃÅµ¾ðÊó
²¼µÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢1ºý¤´¹ØÆþ¤´¤È¤ËÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ã¸ÂÄê³¨ÊÁ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ä
¡¦Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G3TJ6QM4
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
https://books.rakuten.co.jp/rb/18461051
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È
https://7net.omni7.jp/detail/1107666802
¢¨³ÆË¡¿Í1¼ï¡£¤¹¤Ù¤Æ°ã¤¦³¨ÊÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÅ¹ÊÞËè¤ËÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£