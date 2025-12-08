アジア株 まちまち、上海株は続伸 アジア株 まちまち、上海株は続伸

東京時間17:49現在

香港ハンセン指数 25765.36（-319.72 -1.23%）

中国上海総合指数 3924.08（+21.27 +0.54%）

台湾加権指数 28303.78（+322.89 +1.15%）

韓国総合株価指数 4154.85（+54.80 +1.34%）

豪ＡＳＸ２００指数 8624.44（-10.14 -0.12%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84945.38（-766.99 -0.89%）



８日のアジア株は、まちまち。上海株は続伸。中国の１１月の貿易収支、輸出、輸入が前回を上回ったことなどが好感された。中国当局による政策期待なども支援材料となった。豪州株は小反落。前週末終値を挟んで方向感なくもみ合いが続いた。台湾株は５日続伸。前週末の米株高が好感されて上値を伸ばした。半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の上昇がけん引役となった。



上海総合指数は続伸。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）が買われる一方で、酒造会社の貴州茅臺酒、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が売られた。



香港ハンセン指数は反落。銀行大手の中国建設銀行、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、スポーツ用品メーカーの安踏体育用品（アンタ・スポーツ・プロダクツ）、食品加工サービスの万洲国際（ＷＨグループ）、医薬品メーカーの石薬集団、機械メーカーの創科実業（テクトロニック・インダストリーズ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反落。銀行大手のオーストラリア・コモンウエルス銀行、不動産会社のグッドマン・グループが買われる一方で、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、銀行大手のナショナル・オーストラリア銀行、金属・鉱業会社のサウス３２、小売りチェーンなど多角経営企業のウェスファーマーズが売られた。

