»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤È¸òÎ® ¥Ä¥êー¤Î¾þ¤ê¤Ä¤±¤â ³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ú¹âÃÎ¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£12·î6Æü¡¢¹âÃÎ¸©»ÍËü½½»Ô¤Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤¬Ë¬¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÉÌÓ±Ø¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Î¾þ¤ê¤Ä¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
6Æü¡¢»ÍËü½½»Ô¤Î¤·¤Þ¤ó¤È¤Ô¤¢¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤¤°áÁõ¤ËÄ¹¤¤¤Ò¤²¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤éÍè¤¿¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢»ÍËü½½»Ô¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËËÜÊª¤Î¥µ¥ó¥¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ø¤Î¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¡©¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Ï¡£
¢£¥µ¥ó¥¿
¡Ö¼ª¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Î¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÀ¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²¿¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤«Ê¹¤³¤¨¤ë¡×
¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤¬½ª¤ï¤ë¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÎ®¤·¡¢¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ò¤²Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¤ª²Û»Ò¤â¤í¤¦¤¿¡×
°ìÊý12·î8Æü¡¢½ÉÌÓ»Ô¤ÎÅÚº´¤¯¤í¤·¤ªÅ´Æ»¡¦½ÉÌÓ±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î»³ÅÄÊÝ°é±à¤ÎÇ¯Ä¹¡¦Ç¯Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á16¿Í¤¬¡¢
±Ø¹½Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Î¾þ¤ê¤Ä¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¿¤ä¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¾þ¤ê¤ò¡¢¹â¤µÌó2¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Ò¤É¤â
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¬ºî¤Ã¤¿¡×
¡Ö³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×
½ÉÌÓ±Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ï¡¢12·î25Æü¤Þ¤Ç¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£