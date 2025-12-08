²ÈÆþ¥ì¥ª¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï¿ÆÍ§¤Ê¤·¡¡Í£°ì¤ÎÃç´Ö¤¬¸½ºß¤ÏÄ¶¿Íµ¤½÷Í¥¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª¸ß¤¤¤ËËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²ÈÆþ¥ì¥ª¡Ê30¡Ë¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²»³Ú¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¹â¹»»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢¡È´ªÅö¡ÉÆ±Á³¤Ç¾åµþ¤·¤¿²ÈÆþ¤Ï·ÝÇ½¿Í¤âÂ¿¤¯ÄÌ¤¦»äÎ©¹â¹»¤ËÅ¾Æþ¡£Ä«ÆüÆà±û¤äÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤¬Æ±µéÀ¸¤Ë¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤Î³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ê¡¢¿ÆÍ§¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£ÂàÏ©¤òÃÇ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¸È¾²Ä¤Ê·è°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£¡Ö³Ø¹»¤Ç¤â²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶õ¤»þ´Ö¤Ï²»³Ú¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¿Í¤âÆ±¤¸»×ÁÛ¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¾¾²¬çýÍ¥¤Á¤ã¤ó¡×¤È¹ðÇò¡£¾¾²¬¤âÅÓÃæÅ¾ÆþÁÈ¤Ç¡¢²ÈÆþ¤È¤ÏÎ©¾ì¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª¸ß¤¤¤ËËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤È¶µ¼¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖËÜ¡×¤¬Í§¿Í¡£¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡Ö2¿Í1ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤¬³Ý¤«¤ë¤È¡¢²ÈÆþ¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤ËÌÜ¤Ç¡Ê¤¦¤ó¤¦¤ó¤È¤¦¤Ê¤º¤¹ç¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¾¾²¬¤È»ëÀþ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¶õ¤¶µ¼¼¤ÇÃë¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²ÈÆþ¤Ï¡¢17ºÐ¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î2012Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£