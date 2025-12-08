Àµ·î¥Ô¥ó¥Á¡ÄÌß¤â¹â¤¤¡¡ÀìÌçÅ¹¤Ï¡Ö»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬1Ç¯¤Ç1.5ÇÜ¡×¡¡ÇÀ²È¤Î¡ÈÀ¸»ºÀÚ¤êÂØ¤¨¡É¤¬±Æ¶Á¤«¡¡ÀìÌç²È¤ÏÍèÇ¯¡ÈË½Íî¡É¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦
¤ªÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Àµ·î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ìß¤Þ¤Ç²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìß¤È¥³¥á¤Î¥À¥Ö¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¡¢ÈáÌÄ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¿¤Æ¤ÎÌß¤Ë¶ñºà¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Ë¤®¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¼«Ëý¤Î¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤Ä¤¤¿¤ÆÌß¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖÊÆºé¡×¡£
ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÂåÉ½¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌß¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°·¤¦¤³¤ÎÅ¹¤Ïº£¡¢²Á³Ê¹âÆ¤Î¥À¥Ö¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆºé¡¦¾®ÎÓ·½¸çÅ¹¼ç¡§
¤Þ¤µ¤«¡¢¤â¤ÁÊÆ¤È¤ªÊÆ¤¬Æ±»þ¤ËÃÍ¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤â¤ÁÊÆ¤À¤È1kgÂçÂÎ980±ßÁ°¸å¡£¤½¤ì¤¬º£ÃÍ¾å¤¬¤ê¡¢1kg1500±ß¤¯¤é¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥³¥á¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤ÁÊÆ¤Î»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬¤³¤Î1Ç¯¤Ç1.5ÇÜ¤Ë¹âÆ¡£
ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÇÀ²È¤¬¤â¤ÁÊÆ¤«¤é¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¤ËÀ¸»º¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤â¤ÁÊÆ¤Î²Á³Ê¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢Àµ·î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤·Ìß¤Î²Á³Ê¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ400±ßÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¤Ç¤Ï¡¢¤Î¤·Ìß¤ÎÍ½Ìó¤¬È¾¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
Ê¿Ç¯¤À¤ÈÁ´ÂÎ¤Ç700Ëç¤¯¤é¤¤¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À200Ëç¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤Ç·ë¹½¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¤â¡¢¿·ÊÆ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤Æ3¥«·î°Ê¾å¤¬·Ð¤Äº£¤â¹â»ß¤Þ¤ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¥³¥á²Á³Ê¤Ï¡¢ºÆ¤ÓºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£
Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï5kg4335±ß¤È¡¢11·î¾å½Ü¤ËµÏ¿¤·¤¿4316±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½µËö¤â¤ªÆÀ¤Ê¥³¥á¤òµá¤á¡¢ÀéÍÕ¡¦ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ÎÆ»¤Î±Ø¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¿¤ÎÎ¤¡×¤Ë¤ÏÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢À©¸Â»þ´Ö1Ê¬¤Ç5¹ç¾£¤Ë¿·ÊÆÀ¹¤êÊüÂê¡ÊÀÇ¹þ¤ß500±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¾£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ¹¤Ã¤¿¥³¥á¤Î½Å¤µ¤òÎÌ¤ë¤È¡¢³§¤µ¤ó¡¢1kg°Ê¾å¤Î¿·ÊÆ¤ò¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¤Î¹âÆ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¤Ï²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ëÂç³Ø¡ÊÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø¼Ô¡Ë¡¦ÂçÀô°ì´ÓÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡§
¤ªÊÆ¤ÎÆ°¤¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¤¢¤Þ¤êÇä¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬²·¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È°Â¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¸À¤¤»Ï¤á¤ë»þ´ü¤¬¤¤¤Äº¢¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÇ¯¤ò±Û¤·¤Æ¤«¤é¤À¤í¤¦¤È¡£
¥³¥áÍ¾¤ê¤È¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎÁý»º¤ò¸«¹þ¤ó¤ÀÃÍÆ°¤¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯2·î¤´¤í¤«¤é²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ç¤¹¡£
µÜ¾ëÂç³Ø¡ÊÇÀ¶È·ÐºÑ³Ø¼Ô¡Ë¡¦ÂçÀô°ì´ÓÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡§
¡ÊQ.ÃÍ²¼¤¬¤êÉý¤Ï¡©¡Ë¡Ê5kg¡Ë500±ß¡Á600±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1000±ß°Ê¾å²¼¤¬¤ëË½Íî¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥³¥á¤¬Ë½Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤òÂ¥¤¹¡¢¤ª¤³¤á·ô¡£
FNN¤¬¡¢ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¥³¥á¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë»³·Á¸©¤ÎÁ´35»ÔÄ®Â¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡×Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ï1¤Ä¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼£ÂÎ¤Î·ÐÈñÉéÃ´¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¤ª¤³¤á·ô¡£
»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë5¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬ÇÛÉÛ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£