¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¤ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡×Âç¿©¤¤ÁÐ»Ò»ÐËåYouTuber¡¢½ÅÅÙ¤Î¤¦¤ÄÉÂ¹ðÇò
¡¡Âç¿©¤¤YouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÁÐ»Ò»ÐËå¡¦¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢½ÅÅÙ¤Î¤¦¤ÄÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½ÅÅÙ¤Î¤¦¤ÄÉÂ¤ò¹ðÇò¤·¤¿ºÝ¤Î»Ñ
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äSNS¤Ç¿ô¡¹¤ÎÂç¿©¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¿»Ð¤Î¤«¤³¡¢Ëå¤Î¤¢¤³¡£¤«¤³¤Ï6Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢¤¢¤³¤È¶¦¤Ë10Ç¯°Ê¾å¤¦¤ÄÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï½ÅÅÙ¤Î¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï´û¤Ë¼êÃÙ¤ì¤Ç¤·¤¿¡£2Ç¯´Ö°ú¤¤³¤â¤ê ¼ç¼£°å¤ÈÊì¤È¤·¤«ÏÃ¤µ¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤«¤éÅ·°æ¤ò¸«¾å¤²¤ëËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£½Ð¸ý¤Î¤Ê¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î2Ç¯´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Æ ¤è¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ëå¤Î¤¢¤³¤â7Æü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï½ÅÅÙ¤Î¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¤ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âËèÆüÄ«µ¯¤¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤·¡¢¿´¤âÂÎ¤â±ô¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤¤¤·¡¢Æ°¤¤¿¤¯¤Æ¤âÆ°¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬·ù¤Ç¼«¸Ê·ù°¤ËËèÆü´Ù¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤«¤³¤Ïµ²±¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö»ä¤Ï²òÎ¥À·òËº¾É¤âÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤³¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ë¤Ê¤Î¤Çº£¤Ï¶ËÎÏ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤«ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤ë»þ¤Ë¤ÏµÙ¤ó¤Ç¤Í¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°Î¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë