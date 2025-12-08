サッカー韓国代表で、米プロリーグのロサンゼルスＦＣに所属している孫興民（ソン・フンミン＝３３）を脅迫した男女が懲役刑を宣告されたと８日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。

記事によるとこの日、ソウル中央地方裁判所で宣告期日が開かれ、２０代女性は恐喝と恐喝未遂容疑で懲役４年、４０代男性は恐喝未遂の疑いで懲役２年が宣告されたという。

女性は裁判で「被害者を脅迫したことはない」と全ての容疑を否認したが、裁判所は「『孫興民の子どもだと思っていた』という主張に、一貫性がない」と指摘。そして「妊娠中絶の慰謝料として、３億ウォン（約３千万円）を受け取ったと言っていたが、これを慰謝料とするには、あまりにも額が大きい。相手が有名人であるのをいいことに、大金を受け取ったとみられる」と伝えたとした。

男性に対しては「単純な脅迫と要求に留まらなかった」「被害者が有名人という点を利用して、広告主やマスコミなどに吹聴した。被害者は、相当な精神的ダメージを受けたと思われる」と判断したという。

これに先立ち女性は昨年６月、孫興民へ「あなたの子どもを妊娠した」「キャリアを守ってあげるから」と脅迫し、金品を要求。女性の知人だという男性は脅迫に加担し、２カ月で１５回にわたり金銭を要求しただけでなく、孫興民の秘書や実父運営のアカデミー、広告会社などにも連絡し、圧力をかけていたと伝えられた。