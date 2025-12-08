¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï»á¡¢¶¶ËÜ±ÑÏº»á¤é7¿Í¤¬JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ!! J¥¯¥é¥Ö¤Î»Ø´ø¤¬²ÄÇ½¤Ë
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï8Æü¡¢µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎPro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥³¡¼¥ÁÍÜÀ®¹Ö½¬²ñ¤ò¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DFËêÌîÃÒ¾Ï»á(ÉÊÀîCC²£ÉÍ´ÆÆÄ)¤é7¿Í¤¬¡ÖJFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏËêÌî»á¡¢¾®Àî²Â½ã»á(¥µ¥¬¥óÄ»À´¥³¡¼¥Á)¡¢¿¼°æÀµ¼ù»á(¶ðß·Âç¥³¡¼¥Á)¡¢ÌðÅçÂîÏº»á(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-15Åù¡¹ÎÏ´ÆÆÄ)¡¢²Ï¸¶ÏÂ¼÷»á(°¦É²FC¥³¡¼¥Á)¡¢¶¶ËÜ±ÑÏº»á(ÂçºåÂçÃ«Âç¥³¡¼¥Á)¡¢ÁýÅèÎµÌé»á(SHIBUYA CITY FC´ÆÆÄ)¤Î7¿Í¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¢J¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¡£(¢¨¸ª½ñ¤¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Î¤â¤Î)
¡¡JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏËêÌî»á¡¢¾®Àî²Â½ã»á(¥µ¥¬¥óÄ»À´¥³¡¼¥Á)¡¢¿¼°æÀµ¼ù»á(¶ðß·Âç¥³¡¼¥Á)¡¢ÌðÅçÂîÏº»á(Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU-15Åù¡¹ÎÏ´ÆÆÄ)¡¢²Ï¸¶ÏÂ¼÷»á(°¦É²FC¥³¡¼¥Á)¡¢¶¶ËÜ±ÑÏº»á(ÂçºåÂçÃ«Âç¥³¡¼¥Á)¡¢ÁýÅèÎµÌé»á(SHIBUYA CITY FC´ÆÆÄ)¤Î7¿Í¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¢J¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¡£(¢¨¸ª½ñ¤¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Î¤â¤Î)