J1²¦¼Ô¡¦¼¯Åç¤¬J1·î´ÖÉ½¾´¤ò3ÉôÌç¼õ¾Þ!!¡Ö°µÅÝÅª¤Ê·èÄêÎÏ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡×¤·¤Æ¡Öº²¤Î2ÅÀ¡×¤òÃ¥¤Ã¤¿FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬·î´ÖMVP
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï8Æü¡¢11·î¡¦12·îÅÙ¤ÎJ1·î´ÖÉ½¾´¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤éFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬·î´ÖMVP¡¢µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤¬·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡¢GKÁáÀîÍ§´ð¤¬·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï11·î¡¦12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç3Ï¢¾¡¡£¥Û¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÀá¤Ç²£ÉÍFM¤ò2-1¤Ç²¼¤·¡¢9Ç¯¤Ö¤ê9²óÌÜ¤ÎJ¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡MVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤ÏÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë²£ÉÍFMÀï¤Ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3»î¹ç3ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¡£Áª¹Í°Ñ°÷¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºÇ½ªÀá¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Îº²¤Î2ÅÀ¡£¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸¶ç¤Ê¤¤MVP¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(GAKU-MCÆÃÇ¤°Ñ°÷)¡¢¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê·èÄêÎÏ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø!¡×(»ÅçºÌÆÃÇ¤°Ñ°÷)¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶ì¶¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ëºÓÇÛ¡¢¾¡µ¡¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë¾¡Éé´ª¤ÏÎ®ÀÐ¤Î°ì¸ì¡×(ËÌÛêÁï°Ñ°÷)¡¢¡Ö½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë°Î¶È¡×(»ÅçºÌÆÃÇ¤°Ñ°÷)¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¡£¤Þ¤¿¡¢Âè37ÀáÅìµþVÀï¤ÎÁ°È¾32Ê¬¤ËPAÆâ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÁáÀî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤ä¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÄü¤á¤º¤ËÂÎ¤òÊø¤µ¤º¤Ë»ß¤á¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥»¡¼¥Ö¡×(ËêÌîÃÒ¾Ï°Ñ°÷)¡¢¡Ö°µ´¬¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡×(ËÌÛêÁï°Ñ°÷)¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢J2¤Î·î´ÖMVP¤Ï¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ÎMFÅÚµïÀ»¿¿¡¢J3¤Î·î´ÖMVP¤Ï¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÎMFÀ¾Â¼¶³»Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï11·î¡¦12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç3Ï¢¾¡¡£¥Û¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÀá¤Ç²£ÉÍFM¤ò2-1¤Ç²¼¤·¡¢9Ç¯¤Ö¤ê9²óÌÜ¤ÎJ¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡MVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤ÏÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë²£ÉÍFMÀï¤Ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3»î¹ç3ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¡£Áª¹Í°Ñ°÷¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºÇ½ªÀá¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Îº²¤Î2ÅÀ¡£¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸¶ç¤Ê¤¤MVP¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(GAKU-MCÆÃÇ¤°Ñ°÷)¡¢¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê·èÄêÎÏ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø!¡×(»ÅçºÌÆÃÇ¤°Ñ°÷)¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢J2¤Î·î´ÖMVP¤Ï¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ÎMFÅÚµïÀ»¿¿¡¢J3¤Î·î´ÖMVP¤Ï¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÎMFÀ¾Â¼¶³»Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£