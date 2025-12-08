¡ÚÆ°²è¡Û¾Æ¤±À×¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ...ÁáÄ«¤Ë½»Âð²ÐºÒ¡¡90ºÐÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡Ê»³·Á¡¦¾å»³»Ô¡Ë
¤±¤µ»³·Á¸©¾å»³»Ô¶âÉÓ¤Î½»Âð¤Ç²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à£¹£°Âå¤ÎÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°£¶»þ¤´¤í¾å»³»Ô¶âÉÓ¤Ç¡Ö²È¤ÎÃæ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤Î²È¤Ë½»¤à½÷À¤«¤é£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¡Ö¥Àー¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¥¬¥¹ÇúÈ¯¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡££³£°Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇ³¤¨¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
²Ð¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÏÄ¹Âô´îÂ¤¤µ¤ó¡Ê£¹£°¡Ë¤ÎÌÚÂ¤°ìÉô£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½£³»þ´ÖÈ¾¸å¤Î¸áÁ°£¹»þ£²£µÊ¬¤´¤í¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬£±³¬¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é¿È¸µÉÔÌÀ¤Î£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Ä¹Âô¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£½Ð²ÐÅö»þ¤Ï²ÈÂ²Á´°÷¤¬²È¤Ë
¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÄ¹Âô¤µ¤ó¤ÎÂ¾¡¢£¹£°Âå¤ÎºÊ¡¢¤½¤·¤Æ£¶£°Âå¤ÎÌ¼¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ£³¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Ð²ÐÅö»þ¡¢Á´°÷²È¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤ÈÌ¼¤Ï²È¤«¤éÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤Ï±¦Â¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£