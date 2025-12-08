Century

富士スピードウェイ内「富士モータースポーツフォレスト」のウェルカムセンターで、ジャパンモビリティショーにトヨタグループが出展した主要車両の特別展示を12月6日（土）から行っている。展示期間は2026年2月1日（日）まで。

11月9日（日）まで東京ビッグサイトで開催されていた「ジャパンモビリティショー」の熱気を、モビリティ体験の拠点である同施設でも感じてもらいたいとの想いから企画されたという。トヨタのフラッグシップセダンであるCenturyをはじめ、高級ブランドLEXUSのフラッグシップ「LS」のコンセプトモデルなど7車種を間近で見ることができる。

富士モータースポーツフォレストは国際サーキット「富士スピードウェイ」を中心とした複合施設。ホテル、ミュージアム、ピットガレージなど様々な施設が集まる。

展示期間

2025年12月6日（土）～2026年2月1日（日）



会場

富士モータースポーツフォレスト ウェルカムセンター 1F展示エリア

展示車両

Century LEXUS LS Concept LEXUS LS Micro Concept LEXUS Catamaran Concept TOYOTA Corolla Concept TOYOTA IMV Origin DAIHATSU ミゼットX