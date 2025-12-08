　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6853(　　4245)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5950(　　3762)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 15470(　 11420)
　　　　　 　 　 3月限　　　 14387(　 10859)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2083(　　1979)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 921(　　 677)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 792(　　 634)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2679(　　2232)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1994(　　1980)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2500(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5535(　　1475)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5450(　　1450)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9028(　　3888)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6265(　　3729)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3770(　　3565)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3134(　　3134)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 37049(　 34070)
　　　　　 　 　 3月限　　　 35609(　 33419)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1309(　　1295)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1244(　　 670)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 400(　　 400)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　71(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1405(　　 880)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 255(　　 205)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 358(　　 261)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　97(　　　97)
日経225ミニ　 　12月限　　　 48282(　 20874)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1425(　　 635)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　91(　　　49)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 178(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　22(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　 31687(　 16505)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 291(　　 193)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　37(　　　 7)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2793(　　2793)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 221(　　 221)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 8(　　　 8)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 451(　　 451)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　88(　　　88)
日経225ミニ　 　12月限　　　 20494(　 20494)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 122(　　 122)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

