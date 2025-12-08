主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月8日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6853( 4245)
3月限 5950( 3762)
TOPIX先物 12月限 15470( 11420)
3月限 14387( 10859)
日経225ミニ 12月限 2083( 1979)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 921( 677)
3月限 792( 634)
TOPIX先物 12月限 2679( 2232)
3月限 1994( 1980)
日経225ミニ 12月限 2500( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5535( 1475)
3月限 5450( 1450)
TOPIX先物 12月限 9028( 3888)
3月限 6265( 3729)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3770( 3565)
3月限 3134( 3134)
TOPIX先物 12月限 37049( 34070)
3月限 35609( 33419)
日経225ミニ 12月限 1309( 1295)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1244( 670)
3月限 400( 400)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 71( 0)
3月限 10( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1405( 880)
3月限 255( 205)
TOPIX先物 12月限 358( 261)
3月限 97( 97)
日経225ミニ 12月限 48282( 20874)
1月限 1425( 635)
2月限 91( 49)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 178( 0)
3月限 22( 0)
日経225ミニ 12月限 31687( 16505)
1月限 291( 193)
2月限 37( 7)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 2793( 2793)
1月限 221( 221)
2月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 451( 451)
3月限 88( 88)
日経225ミニ 12月限 20494( 20494)
1月限 122( 122)
2月限 4( 4)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
