³°¹ñ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê12·î8Æü¡¦Ìë´Ö¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î8Æü¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6552(¡¡¡¡6046)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1139(¡¡¡¡ 639)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5124(¡¡¡¡5124)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 571(¡¡¡¡ 571)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡117379(¡¡117379)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2425(¡¡¡¡2425)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40(¡¡¡¡¡¡40)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3846(¡¡¡¡2346)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1010(¡¡¡¡ 510)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6577(¡¡¡¡6577)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2700(¡¡¡¡2700)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 48391(¡¡ 48391)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1124(¡¡¡¡1124)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡32(¡¡¡¡¡¡32)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 775(¡¡¡¡ 775)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 704(¡¡¡¡ 704)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 259(¡¡¡¡ 259)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2967(¡¡¡¡ 833)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2416(¡¡¡¡ 282)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5289(¡¡¡¡1400)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 582(¡¡¡¡ 582)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4033(¡¡¡¡4033)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16(¡¡¡¡¡¡16)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 406(¡¡¡¡ 370)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 122(¡¡¡¡ 122)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1680(¡¡¡¡1625)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 744(¡¡¡¡ 744)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4505(¡¡¡¡4505)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 111(¡¡¡¡ 111)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 934(¡¡¡¡ 684)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 563(¡¡¡¡ 563)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 743(¡¡¡¡ 688)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 204(¡¡¡¡ 204)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 942(¡¡¡¡ 942)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 555(¡¡¡¡ 555)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 233(¡¡¡¡ 233)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3041(¡¡¡¡3041)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 975(¡¡¡¡ 975)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡9551(¡¡¡¡9551)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7(¡¡¡¡¡¡ 7)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡¡¡ 5)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 164(¡¡¡¡ 164)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡45(¡¡¡¡¡¡45)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 636(¡¡¡¡ 486)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 273(¡¡¡¡ 259)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 758(¡¡¡¡ 758)
¢þHSBC¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 790(¡¡¡¡ 190)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 289(¡¡¡¡ 289)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 923(¡¡¡¡ 923)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 923(¡¡¡¡ 923)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17(¡¡¡¡¡¡17)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡35(¡¡¡¡¡¡35)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 1·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
