外国証券 先物取引高情報まとめ（12月8日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 15609( 14343)
3月限 4773( 4773)
TOPIX先物 12月限 17492( 16924)
3月限 6020( 5744)
日経225ミニ 12月限 156740( 154251)
1月限 4120( 4120)
2月限 65( 65)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12928( 12326)
3月限 7548( 7448)
TOPIX先物 12月限 46020( 45388)
3月限 35310( 35034)
日経225ミニ 12月限 89286( 89286)
1月限 3880( 3630)
2月限 54( 54)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3580( 2490)
3月限 2337( 2337)
TOPIX先物 12月限 31750( 16399)
3月限 30848( 16084)
日経225ミニ 12月限 13783( 7144)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12297( 3048)
3月限 10463( 2147)
TOPIX先物 12月限 40441( 16477)
3月限 34045( 13465)
日経225ミニ 12月限 9555( 3913)
1月限 19( 19)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8260( 4464)
3月限 6927( 3927)
TOPIX先物 12月限 82821( 29633)
3月限 79166( 26352)
日経225ミニ 12月限 10475( 7947)
1月限 136( 136)
2月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7599( 3801)
3月限 6224( 2584)
TOPIX先物 12月限 103139( 20168)
3月限 99169( 17699)
日経225ミニ 12月限 32321( 3195)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2236( 1982)
3月限 1240( 1140)
TOPIX先物 12月限 13695( 13695)
3月限 9987( 9987)
日経225ミニ 12月限 18473( 17091)
1月限 10( 10)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 853( 673)
3月限 533( 533)
TOPIX先物 12月限 4271( 3786)
3月限 3462( 3462)
日経225ミニ 1月限 4( 4)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1621( 383)
3月限 1395( 371)
TOPIX先物 12月限 42201( 30687)
3月限 40023( 29965)
日経225ミニ 12月限 1671( 1671)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5480( 0)
3月限 5562( 112)
TOPIX先物 12月限 6487( 1127)
3月限 6402( 1042)
日経225ミニ 1月限 250( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 424( 424)
TOPIX先物 12月限 286( 286)
3月限 19( 19)
日経225ミニ 1月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
