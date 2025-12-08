　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月8日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 15609(　 14343)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4773(　　4773)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 17492(　 16924)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6020(　　5744)
日経225ミニ　 　12月限　　　156740(　154251)
　　　　　 　 　 1月限　　　　4120(　　4120)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　65(　　　65)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 12928(　 12326)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7548(　　7448)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 46020(　 45388)
　　　　　 　 　 3月限　　　 35310(　 35034)
日経225ミニ　 　12月限　　　 89286(　 89286)
　　　　　 　 　 1月限　　　　3880(　　3630)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　54(　　　54)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3580(　　2490)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2337(　　2337)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 31750(　 16399)
　　　　　 　 　 3月限　　　 30848(　 16084)
日経225ミニ　 　12月限　　　 13783(　　7144)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 12297(　　3048)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10463(　　2147)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 40441(　 16477)
　　　　　 　 　 3月限　　　 34045(　 13465)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9555(　　3913)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　19(　　　19)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8260(　　4464)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6927(　　3927)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 82821(　 29633)
　　　　　 　 　 3月限　　　 79166(　 26352)
日経225ミニ　 　12月限　　　 10475(　　7947)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 136(　　 136)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7599(　　3801)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6224(　　2584)
TOPIX先物　　 　12月限　　　103139(　 20168)
　　　　　 　 　 3月限　　　 99169(　 17699)
日経225ミニ　 　12月限　　　 32321(　　3195)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2236(　　1982)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1240(　　1140)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 13695(　 13695)
　　　　　 　 　 3月限　　　　9987(　　9987)
日経225ミニ　 　12月限　　　 18473(　 17091)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　10(　　　10)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 853(　　 673)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 533(　　 533)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4271(　　3786)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3462(　　3462)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 4(　　　 4)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1621(　　 383)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1395(　　 371)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 42201(　 30687)
　　　　　 　 　 3月限　　　 40023(　 29965)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1671(　　1671)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5480(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5562(　　 112)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6487(　　1127)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6402(　　1042)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 250(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 424(　　 424)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 286(　　 286)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　19(　　　19)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース