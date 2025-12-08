「日経225オプション」12月限プット手口情報（8日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 90( 90)
SBI証券 83( 33)
楽天証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 12( 12)
マネックス証券 9( 9)
松井証券 7( 7)
岩井コスモ証券 5( 5)
UBS証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
安藤証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 16( 16)
ABNクリアリン証券 15( 15)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 85( 85)
楽天証券 64( 64)
SBI証券 15( 11)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
SBI証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
