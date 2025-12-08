»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¤ÇÏÂ¼¼¤Ç¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ëー¤òÃå¤³¤Ê¤¹¡ªÀð»Ò±Û¤·¤Ë¥¥ê¥ê¤È»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¥¯ー¥ë¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈ±¿§¤âÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤Æ¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÀÄ»÷¹ç¤¦¡×
¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤Ç¤ÏÀÖ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÈäÏª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¤ÇÏÂ¼¼¤Ç¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ëー¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤Ê¤É①～②
»³ÅÄÎÃ²ðStorm Labels¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Ryosuke YamadaÌ¾µÁ¤È¤·¤Æ½é¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖBlue Noise¡×¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»³ÅÄ¤ÏÏÂ¼¼¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ëー¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÐÊ¤ß¡¢ÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÀð»Ò±Û¤·¤Ë¥¥ê¥ê¤È¤·¤¿»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈ±¿§¤âÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÀÄ»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄ¤Ï1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤ÇÀÖ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£