「日経225オプション」12月限プット手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
BNPパリバ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
BNPパリバ証券 12( 12)
楽天証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 4( 2)
ビーオブエー証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 555( 280)
ビーオブエー証券 67( 67)
フィリップ証券 63( 63)
ソシエテジェネラル証券 56( 56)
BNPパリバ証券 45( 45)
楽天証券 35( 35)
JPモルガン証券 149( 29)
マネックス証券 27( 27)
SBI証券 180( 24)
みずほ証券 20( 20)
岩井コスモ証券 8( 8)
広田証券 8( 8)
UBS証券 5( 5)
SMBC日興証券 5( 5)
野村証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
安藤証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ドイツ証券 5( 0)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 51( 1)
JPモルガン証券 50( 0)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 152( 2)
松井証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 150( 0)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
SBI証券 7( 7)
JPモルガン証券 6( 6)
