「日経225オプション」12月限コール手口情報（8日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 66( 66)
ソシエテジェネラル証券 63( 63)
楽天証券 54( 54)
SBI証券 94( 44)
松井証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 9( 9)
BNPパリバ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
安藤証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
ABNクリアリン証券 17( 17)
SBI証券 24( 14)
三菱UFJeスマート 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
SBI証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 160( 160)
SBI証券 285( 95)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
楽天証券 47( 47)
ゴールドマン証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 14( 14)
バークレイズ証券 13( 13)
BNPパリバ証券 13( 13)
松井証券 13( 13)
岩井コスモ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
UBS証券 15( 15)
ABNクリアリン証券 15( 15)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
ビーオブエー証券 24( 24)
楽天証券 19( 19)
SBI証券 16( 12)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
