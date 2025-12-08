　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 722(　 122)
ソシエテジェネラル証券　　　　　59(　　59)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　38(　　38)
楽天証券　　　　　　　　　　　　34(　　34)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　55(　　29)
松井証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　10(　　10)
フィリップ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
山和証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　 1(　　 1)
広田証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 300(　　 0)


◯5万1375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
フィリップ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 4)
シティグループ証券　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 363(　　63)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　29(　　29)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
広田証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 300(　　 0)


◯5万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　40(　　40)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 783(　 454)