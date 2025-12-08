「日経225オプション」12月限コール手口情報（8日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、8日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
BNPパリバ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 722( 122)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
BNPパリバ証券 38( 38)
楽天証券 34( 34)
SBI証券 55( 29)
松井証券 18( 18)
SMBC日興証券 10( 10)
フィリップ証券 6( 6)
山和証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
ゴールドマン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
JPモルガン証券 300( 0)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
フィリップ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 8( 4)
シティグループ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 363( 63)
BNPパリバ証券 29( 29)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
広田証券 7( 7)
SBI証券 9( 5)
楽天証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 300( 0)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
BNPパリバ証券 7( 7)
SBI証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 783( 454)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
BNPパリバ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 722( 122)
ソシエテジェネラル証券 59( 59)
BNPパリバ証券 38( 38)
楽天証券 34( 34)
SBI証券 55( 29)
松井証券 18( 18)
SMBC日興証券 10( 10)
フィリップ証券 6( 6)
山和証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
ゴールドマン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
JPモルガン証券 300( 0)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
フィリップ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
SBI証券 8( 4)
シティグループ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 363( 63)
BNPパリバ証券 29( 29)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
広田証券 7( 7)
SBI証券 9( 5)
楽天証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 300( 0)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
BNPパリバ証券 7( 7)
SBI証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 783( 454)